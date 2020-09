Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Hier gibt’s nochmal alle Infos zu Beta-Phase. Am 13. November soll Call of Duty: Black Ops Cold War dann komplett erscheinen. Wenn ihr auch ohne Vorbestellung in den Early Access wollte, könnt ihr derzeit Beta-Keys gewinnen .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Dazu gibt’s schon eine ordentliche Auswahl an Schießeisen. Der englische YouTuber Inkslasher stellte schon 13 Waffen der „Streamer-Alpha“ in seinem Video vor:

Call of Duty: Black Ops Cold War kündigt überraschend eine Alpha-Testphase für PS4-Spieler an und die startet schon morgen. Erfahrt hier alles wichtigen Infos, um mitzumachen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. eins × 1 =

Insert

You are going to send email to