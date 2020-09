Die Open-Alpha auf der PlayStation von Call of Duty: Black Ops Cold War läuft dieses Wochenende. Doch ein paar Content Creator und Streamer durften schon vor ein paar Wochen ran. Der Profi „Scump“ zeigt gleich mal die beste automatische Waffe des Spiels.

Das neue Call of Duty: Cold War erscheint am 13. November und geht so langsam in die öffentliche Test-Phase. PlayStation-Spieler können schon am 18. September das erste Mal die Schlachtfelder des Kalten Krieges unsicher machen und die 17 Waffen im Spiel austesten. Die Beta startet Anfang Oktober.

Damit ihr gleich wisst, welches Schießeisen in der Open-Alpha am meisten reinhaut, zeigt euch MeinMMO die Waffe, die nach dem „Call of Duty League“-Profi Seth „Scump“ Abner die beste im Spiel ist. Vor einigen Wochen gab es nämlich bereits ein Anspiel-Event und ausgewählte Streamer, Content Creator und CDL-Profis zeigten die Matches auf ihren Kanälen.

Scump ist sich dabei schon sicher: Die AK-74u dominiert die Alpha. In seinem englischen Video zeigt er Gameplay eines Matches „Abschuss bestätigt“ auf der Map „Satellite“ und wie er sich mithilfe der AK-Maschinenpistole einen Helikopter-Schützen organisiert:

Bedenkt jedoch: Es handelt sich bei den aktuellen Builds um Vorab-Versionen des neuen Call of Duty. Ob in anderen Test-Versionen des Spiels oder in der Vollversion die Waffe ebenfalls so abgeht, ist also nicht ganz klar. Doch für die Varinate die Scump während des Anspiel-Events testen konnte gilt: „Das Ding ist verrückt!“.

Was macht die Waffe so stark? Er hebt besonders ihre Vielseitigkeit und Reichweite hervor. Die Waffe ist eines von 3 Maschinenpistolen der Alpha und schlägt sich trotzdem auf allen Reichweiten passabel. In seinem Gameplay-Video sieht man öfter, wie Scump auch auf großen Distanzen sichere Treffer mit der AK landet.

Die AK-74u verliert nur wenig Schaden auf größeren Entfernungen und lässt euch damit starke Kills im Nahkampf und auf der Distanz holen.

Was sollte ich noch versuchen? Schaut man sich einige der Videos zu den Waffen von Cold War an, trifft man oft auf eine Aussage: Scharfschützen-Gewehre sind der Hammer. Wenn ihr also Bock auf Snipen habt, versucht eins der beiden Sniper der Alpha – ihr könnt damit eure Feinde mit nur einem Schuss erledigen. Aufgrund der generell etwas höheren Time-to-Kill in Cold War, sind die Waffen etwas stärker, als noch in Modern Warfare.

Welche Waffen stehen in der Alpha zur Auswahl? Der YouTuber Inkslasher stellt in seinem englischen Video alle Waffen der Alpha vor:

Sturmgewehre – Primär-Waffe

XM4 – Ähnlich der M4A1, aber mehr Schaden und Rückstoß

Krig 6 – Schweres Sturmgewehr, vergleichbar mit CR-56 AMAX

AK-47 – Klassiker bei Call of Duty

Maschinenpistolen – Primär-Waffe

MP5 – Etwas schwächer als in CoD MW, aber noch stark

AK-74u – Eine sowjetische Waffe der 70er Jahre

Type 821 – Schießt langsam und hat Reichweite

Leichte Maschinengewehre – Primär-Waffe

RPD – Kleines Magazin, aber viel Schaden

Stoner 69 – Hohe Feuerrate und schön stabil

Scharfschützen-Gewehre – Primär-Waffe

LW3 Tundra – Erinnert an die L96A1 von Black Ops 1

Pellington 703 – Spielt sich ähnlich wie die LW3 – Tundra

Taktikgewehre

M16 – Feuerstoß-Gewehr für kleinere Distanzen

Typ 63 – Einzelfeuerwaffe mit hohem Schaden

Handfeuerwaffen – Sekundär-Waffe

1911 – Standard-Pistole

Diamatti – Pistole mit Feuerstoß

Schrotflinten – Sekundär-Waffe

Gallo SA12 – Ähnlich der Spas 12, mit schnellen halb-automatischen Schüssen

Hauer 77 – Pump-Action Schrottflinte, machte keinen starken Eindruck

Raketenwerfer – Sekundär-Waffe

Cigma 2 – Ähnlich der Strela aus CoD MW, aber mit Zielerfassung

Die Waffen sind nur ein kleiner Teil der Neuerungen, die CoD: Cold War seinen Spieler gegenüber Modern Warfare bieten möchte. 7 wichtige Änderungen im Multiplayer stellen wir euch hier vor. Doch für die Alpha müsst ihr erstmal nur wissen: Maschinenpistolen hauen rein und die AK-74u ganz besonders.