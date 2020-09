Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wann erscheint Black Ops Cold War? Das neue Spiel erscheint am 13. November 2020 für PC, Xbox One und PS4. Auch für die Konsolen der neuen Generation soll es kommen.

Neuer CoD Cold War Trailer enthüllt: Im Vorfeld des Reveals sprach man bei Call of Duty von einem „Multiplayer-Modus der nächsten Generation“. Der wurde nun gezeigt: Am Dienstagabend um Punkt 19 Uhr ging der neue Trailer zu CoD: Black Ops Cold War online.

