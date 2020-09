Der Streamer DrDisrespect zeigt sich begeistert vom kommenden Call of Duty: Black Ops Cold War. Laut seinen Aussagen könnte der neue Teil das „beste Call of Duty“ aller Zeiten werden.

Das ist passiert: Im YouTube-Stream am 2. September redet DrDisrespect über den neuen CoD-Teil. Seiner Meinung nach scheint es aktuell richtig gut zu klingen und allein der Punkt, dass das Studio Treyarch den neuen Teil entwickelt, spreche für Cold War. Es gibt auch schon zahlreiche Infos zu Cold War.

Er nennt dann gleich mehrere Punkte, weshalb dieses CoD sogar noch besser als Black Ops 2 werden könnte, was für viele CoD-Veteranen, DrDisrespect eingeschlossen, das wohl beste CoD aller Zeiten war.

„Das beste CoD aller Zeiten“ – Aber warum?

Das ist der Stream: Zunächst binden wir euch den Stream von YouTube ein. DrDisrespect streamt jetzt auf YouTube, nachdem er lebenslang von Twitch gebannt wurde. Ab Minute 43:20 spricht der Streamer über das neue CoD:

Der Streamer spricht dabei mehrere Punkte an. Zusammenfassend sagt er dann: „Es wird fantastisch werden und ich sage es jetzt gleich, ich glaube, das Cold War besser als Black Ops 2 wird. Ich weiß, ich habe es gesagt, ich glaube, es wird das beste Call of Duty aller Zeiten“

Warum meint das der Streamer? Als ersten Punkt nennt er dafür das Entwickler-Studio Treyarch. Dieses Studio steckte bereits hinter anderen Black-Ops-Teilen und lieferte seiner Meinung nach stets starke Leistungen ab. Treyarch liege mit ihren Releases „nie daneben“, so DrDisrespect.

Dazu spricht er noch an, dass die CoD-Liga mit Cold War zurück zu einem 4-gegen-4 kehren wird. In Modern Warfare ist es bisher ein 5-gegen-5, was bei vielen Teams für Verwirrung sorgte. Immerhin musste man sich so einen weiteren Teampartner hinzuholen, was nun in Cold War wieder rückgängig gemacht wird.

Abschließend erklärt der Streamer nochmal in einem Satz, warum Cold War das beste CoD aller Zeiten wird: „Ich denke, bei allem, was mit Warzone, dem Battle Royale und dem dortigen plattformübergreifenden Spielen passiert, dazu die Einführung in einen neuen Treyarch-Titel und die Rückkehr auf 4v4, weiß man es einfach.“

DrDisrespect macht also vor allem die Entwicklung der Warzone, das neue 4-gegen-4 und die Entwickler Treyarch dafür verantwortlich, dass Cold War so stark werden soll.

Wie sehen andere Spieler das? Die Stimmung rund um Cold War ist gut. Grundsätzlich freut mich sich auf den neuen CoD-Teil, auch wenn es hier und da einige Zweifel gibt.

Nach dem Reveal von Cold War Ende August haben wir von MeinMMO die Stimmen der Spieler zusammengefasst.