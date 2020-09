Ein neuer Leak zum kommenden Call of Duty: Black Ops Cold War kursiert aktuell im Netz und zeigt bereits erstes Gameplay zum Multiplayer. In dem kurzen Ausschnitt sind außerdem erste Waffen, Perks und der Spielmodus VIP zu sehen.

Das steckt im Leak: In einem kurzen Video ist der Spielmodus „VIP“ zu sehen, gespielt auf einer Map offenbar in Miami, die schon aus einem vorigen Leak bekannt ist. In dem Modus geht es darum, einen wichtigen NPC zu beschützen und zu eskortieren bzw. genau das zu verhindern.

In dem im Video gezeigten Match wechseln sich die Teams dabei ab. Sobald eine Runde vorbei ist, werden die Seiten gewechselt und man verfolgt das jeweils andere Ziel für diese Runde. Im Clip tritt dabei die kubanischen DGI gegen die amerikanische CIA an, beides Geheimdienste.

Der reddit-Nutzer Mathiasxd148- hat den etwa 4 Minuten langen Clip hier hochgeladen.

Neue Szenen aus dem Singleplayer gibt es ebenfalls schon, sogar offiziell und mit Raytracing.

Woher kommt der Leak? Ursprünglich stammt das Video von einem Streamer, der nur wenige Minuten streamen konnte, ehe sein Kanal geschlossen wurde (via PCGamesN). Die Zeit reichte aber aus, um Videomaterial zu gewinnen und hochzuladen.

Der Clip erschien unter anderem auf YouTube, wo er jedoch bereits wieder entfernt wurde. Auch der reddit-Thread wird vermutlich geschlossen und das Video gelöscht.

CoD: Black Ops Cold War offiziell vorgestellt – Alles, was ihr wissen müsst

Spieler sind nicht so begeistert von Waffen und Co.

Welche Waffen und Perks gibt es? Bereits zuvor gab es einen größeren Leak zu Cold War mit Spezialisten und Infos zum Multiplayer. Diesmal sind jedoch explizit auch Waffen und Perks zu sehen. Im Clip sind etliche Knarren zu sehen, die sich bereits einordnen lassen:

Gallo SA 12, eine halbautomatische Schrotflinte, die an die SPAS-12 erinnert. Schrotflinten sollen laut einem der Spieler „lächerlich“ sein

XM4 („Commando“), ein Sturmgewehr und eine Variante des berühmten M4

M16, ein weiteres Sturmgewehr

AK-74U, die „Maschinenpistolen“-Variante der AK-47, die schon als geheime Waffe in Modern Warfare existiert

MP5, eine berühmte Maschinenpistole

Stoner 63, offenbar ein LMG

Außerdem sind in einer Einstellung bereits einige Perks zu sehen, die jedoch nicht genauer beschrieben werden. Durch die Qualität des Clips sind die Namen nicht eindeutig zu lesen. Es handelt sich aber wahrscheinlich um:

Tactical Mask

Quartermaster

Stalker oder Prowler

Black Jacket oder Flak Jacket

Scavenger

Ghost

Außerdem wird es offenbar wieder Wildcards geben, wie sie bereits aus Black Ops 4 bekannt sind. Wildcards sind weitere Perks mit kleineren Effekten wie etwa weiteren Aufsatz-Slots für die Waffen. Allerdings war selbst der berühmte Overkill-Perk in Black Ops 4 eine Wildcard.

Das sagen Spieler: Unter dem Clip im reddit-Thread zeigen sich die Spieler nicht sonderlich begeistert von dem Gameplay. Sie kritisieren etwa, dass es etwas klobig aussieht und beim Zusehen kein gutes Gefühl vermittelt.

Ein häufiger genannter Kritikpunkt sind die Waffen-Sounds. Die sollen laut der Spieler nicht gut klingen, wobei sie vermutlich durch die äußerst realistischen Sounds aus Modern Warfare etwas verwöhnt sind.

Es handelt sich bei dem Clip allerdings um einen Leak und nicht um offizielles Gameplay. Ob und wie sich die Kritik später als wahr und berechtigt herausstellt, wird sich noch zeigen. Die eigentliche und offizielle Vorstellung des Multiplayer kommt noch. Als Cold War selbst gezeigt wurde, kam das Reveal-Event bei den Spielern recht gut an.