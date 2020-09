In Call of Duty: Warzone und Modern Warfare könnt ihr eine spezielle, animierte Karte namens „Under Fire“ verdienen. Dazu müsst ihr aber die Alpha von CoD Black Ops Cold War am Wochenende spielen. Was genau ihr tun müsst, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Was gibt es zu holen? Am Wochenende vom 18. bis zum 20. September 2020 können sich Spieler der PS4 von CoD Warzone oder Modern Warfare eine spezielle Visitenkarte für ihr Profil verdienen. Die heißt „Under Fire“ und ist voll animiert. Ein echtes Schmuckstück also, das es nur an diesem Wochenende gibt. Doch was muss man tun, um es zu bekommen?

CoD Black Ops Cold War Alpha spielen und Calling Card „Under Fire” abstauben

So bekommt ihr die Karte: Laut den Entwicklern via Twitter müsst ihr für die Calling Card nichts weiter tun, als mindestens eine Runde in der Alpha von Cold War zu spielen. Die Alpha wurde jüngst im Ankündigungs-Stream der PS5 offenbart, startet am 18. September um 19 Uhr und endet am Sonntag, dem 20. September 2020 um 19 Uhr unserer Zeit. Ihr habt also das ganze Wochenende Zeit, um die Karte zu bekommen.

So kommt ihr in die Alpha von Cold War: Um in die Alpha von Call of Duty Black Ops Cold War zu kommen, benötigt ihr eine PlayStation 4 und PlayStation Plus. Das reicht, ihr müsst das Spiel nicht extra vorbestellt haben.

Hier erfahrt ihr im Detail, wie ihr in die Alpha auf der PlayStation 4 kommt.

Auf welchen Plattformen läuft die Alpha? Leider nur auf der PlayStation 4. Wer auf dem PC oder auf der Xbox One spielen will, kann nicht an der aktuellen Alpha von Cold War teilnehmen und auch die Calling Card ist für euch dann nicht verfügbar. Die gibt’s erstmal nur exklusiv für PlayStation-Spieler.

Die Calling Card ist, wie schon erwähnt, für Modern Warfare und Warzone nutzbar. Da Warzone weiterhin den Battle-Royale-Modus der CoD-Reihe stellen wird, wird sich hier mit dem Start von Cold War einiges tun. So haben Dataminer schon Hinweise auf eine coole Zombie-Map gefunden, die wohl irgendwann in die Warzone kommen dürfte.