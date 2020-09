Neue Map für CoD Warzone gefunden – Stammt wohl aus gefeiertem Blackout-DLC

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Ob, wie oder wann Zombies oder die neue Warzone-Map ins Battle Royale kommen, ist aber noch nicht abschließend geklärt. Bisher basieren die Gerüchte rein auf den gefundenen Daten im Spiel, aber nicht auf offiziellen Aussagen der Entwickler. Doch die Aussichten auf frische Orte und Gameplay hören sich gut an – so wie der schon gesicherte Fakt, dass sich CoD MW, Warzone und Cold War Content teilen werden.

Hier kämpfen 40 Soldaten in 10 Teams in einer Mischung aus Battle Royale und dem Zombie-Modus gegeneinander. Es gibt für eine Zeit lang Respawns, der Kreis schließt sich mit der Zeit und PvE-Zombies machen den Spielern das Leben schwer. Nach einer Zeit werden die Respawns deaktiviert und das Team, das am Ende noch steht, gewinnt das Mini-Royale.

Was ist Alcatraz? Die Map auf der weltberühmten Knast-Insel in der Bucht von San Francisco spielt auf den felsigen Überresten des ehemaligen Hochsicherheit-Gefängnisses. Sie ist deutlich kleiner als die Blackout-Map und auch Verdansk, der Warzone-Stadt.

Wie wahrscheinlich ist ein Alcatraz-Comeback in der Warzone? Dass es Daten von Blackout auch in den Warzone-Files gibt, ist schon lange bekannt. Doch einer der bekanntesten Warzone-Leaker „TheGamingRevolution“ (@TheGamingRevo3) bestätigt, dass die Daten neu hinzugefügt wurden und keine zurückgelassenen Blackout-Dateien sind:

Und nun war es mal wieder so weit. Dataminer entdeckten etwas Neues in der Warzone, das dazu noch direkt mit dem Release des nächsten „Black Ops“-Titels zusammenhängen könnte: Daten für die Blackout-Map „Alcatraz“. Dieses „Mini-Royale“ kam als DLC zum geistigen Vorgänger der Warzone „Blackout“ und konnte vom Start weg überzeugen. Wie es aussieht, kommt dieser gefeierte Content auch ins neue Battle Royale.

Was wurde gefunden? Nach jedem neuen Update schnappen sich Dataminer die Dateien der Call of Duty: Warzone und kramen sich tief durch den Daten-Wust um interessante Hinweise auf die Zukunft zu entdecken.

