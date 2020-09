Der Typ, der CoD Warzone geleakt hat, gibt neue Infos zu Zombies in Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was bedeutet das für den Zombie-Modus? Die Rückkehr von Teilen der „Nacht der Untoten“ lässt darauf schließen, dass bestimmte Elemente aus den klassischen Zombie-Maps zurückkehren. „Nacht“ war die allererste Zombie-Map, die 2008 mit Call of Duty 5: World at War ins Franchise eingeführt wurde (das übrigens genau wie Cold War am 13. November erschien).

Mittlerweile weiß man, wie viel Wahrheit in dem Tweet steckte – es kam nämlich genauso. Doch trotzdem handelt es sich auch bei den neusten Infos um unbestätigte Leaks. Es kann sich durchaus noch etwas ändern oder anders kommen. Ein bisschen Skepsis bleibt also angebracht. Für den Multiplayer gibt es hingegen schon eine Menge Fakten.

Warum kann man ihm glauben? Früher unter dem Namen „LongSensationYT“ auf Twitter unterwegs, hat er schon so einige Infos geleakt, die sich teilweise erst Monate später als korrekt und sehr präzise herausgestellt haben. So sagte er die CoD Warzone als Free-2-Play-Titel voraus – und zwar Anfang August 2019.

Zusammen mit den paar Bildern, die während des ersten Multiplayer-Trailers gezeigt wurden, kriegen Veteranen so schon einen ordentlichen Einblick, in die mögliche Story hinter dem neuen Modus. Die Infos von „Henderson“ sind zwar komplett unbestätigt, doch die bisherigen Leaks von dem Account verleihen den Infos eine ordentliche Portion Glaubwürdigkeit.

Das neue Call of Duty: Black Ops Cold War zeigte schon so einiges von seiner Kampagne und dem Multiplayer. Doch mit Infos zum beliebten Zombie-Modus halten sich die Macher aber zurück – ein prominenter Leaker jedoch nicht.

