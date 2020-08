Sieht aus, als kommen Zombies zu CoD Warzone – und das klingt nach viel Spaß

Dataminer fördern aus dem neuesten Update zu Call of Duty: Warzone und CoD Modern Warfare immer mehr frische Infos zutage. Nun wurden potenzielle neue Modi entdeckt, darunter auch Zombies. Und erste Details dazu klingen durchaus spaßig.

Woher kommen die Infos? Vor Kurzem erhielten Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone das große Mid-Season-Update „Season 5 Reloaded“. Dieses brachte nicht nur allerlei neue Inhalte für das Spiel mit sich, sondern erwies sich auch als eine wahre Info-Goldgrube für Dataminer.

So hat man aus den frischen Spieldaten bereits zahlreiche Infos zum neuen Call of Duty: Black Ops Cold War ziehen können, das über die Warzone heute, am 26. August, enthüllt werden soll.

Doch auch zu CoD MW und Warzone hat man dort nun einige neue Einträge entdeckt. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Bedenkt: es handelt sich zwar um Funde von Dataminern, die direkt aus den neuesten Spiel-Daten stammen, doch diese wurden bisher nicht offiziell bestätigt. Nehmt das Ganze also mit der entsprechenden Portion Vorsicht.

Zombie aus dem Blackout-Modus von Black Ops 4

Zombie Royale für Warzone entdeckt

Was hat es mit dem Zombie-Modus auf sich? Laut gefundenen Daten soll der Zombie-Modus im neuen Call of Duty 2020, also Black Ops Cold War, dabei sein. Und wie der bewährte CoD-Leaker ModernWarzone nun auf Twitter mitteilte, soll auch Warzone einen Zombie-Modus bekommen.

Erste Details zu den Zombies: Auch die kurze Beschreibung zu diesem Modus ist offenbar bereits geleakt. Sie ist zwar knapp gehalten, klingt aber nach einer Menge Spaß :“Seid das letzte Team mit einem lebenden Menschen, um zu gewinnen. Spieler werden beim Tod zu Zombies, doch können wieder zu Menschen werden, wenn sie die Herzen gefallener Spieler konsumieren.“

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Sollte es tatsächlich so ablaufen, dürfte das ordentlich frischen Wind und neue Dynamik ins Battle Royale bringen.

Wann könnten die Zombies kommen? Wann der Modus möglicherweise ins Spiel kommen könnte, ist jedoch nicht bekannt. Denkbar wäre direkt mit dem Release von CoD 2020. Denn Zombies bei Call of Duty sind eine Treyarch-Spezialität und CoD Black Ops Cold War wurde von Treyarch mitentwickelt.

Weitere geleakte Modi für Modern Warfare und Warzone

Die Zombies waren jedoch nicht alles, was man aus den neuesten Spiel-Daten rausquetschen konnte. Einige weitere Modi für CoD MW und die Warzone wurden entdeckt. Doch wann diese ihren Weg ins Spiel finden könnten, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Warzone-Modi:

Pandemic/Outbreak

Armored Cargo/Truck Wars

Plunder: Fire Sale

Nacht-Karte für Warzone: Neben den potenziellen, neuen Modi ist auch eine Nacht-Version für Warzone geleakt. Der Nacht-Modus soll dabei in Solos, Duos, Trios und Quads spielbar sein – also in allen bisherigen Formaten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Modern-Warfare-Modi:

Shiptember to Shootmember: Nur Shipment und Shoot House. Für einen ganzen Monat

Ground War Reinforce mit Realismus-Regeln

Was würdet ihr von einem solchen Zombies-Modus bei Warzone halten? Und was sagt ihr zu einer möglichen Nacht-Karte für das Battle Royale? Übrigens, falls ihr wissen wollt, was sich mit dem großen Mid-Season-Update alles im Spiel getan hat, dann schaut euch diesen Artikel an: CoD MW, Warzone: Patch Notes zum großen Mid-Season-Update – Das alles ändert sich