Gestern, am 08. Oktober, begann der Beta-Test für das neue Call of Duty: Black Ops Cold War und die ersten Reaktionen fallen nicht besonders positiv aus. Die CoD-Experten Drift0r und TheXclusiveAce brachen sogar beide ihre Streams ab.

Was war da los? Seit gestern Abend (08. Oktober – 19:00 Uhr) können Spieler mit einer Vorbestellung auf der PS4 in den Beta-Test von Call of Duty: Black Ops Cold War einsteigen. Nachdem es beim Alpha-Test vor einigen Wochen schon ordentlich Kritik gehagelt hatte, scheint sich das nun bei der Beta ähnlich zu wiederholen.

Viele Spieler hatten gestern Probleme und konnten das Spiel überhaupt nicht genießen. 2 große CoD-Experten und YouTuber brachen sogar ihren Stream auf Twitch ab, weil sie keinen Spaß hatten.

Einer davon, „Drift0r“, veröffentlichte bereits ein Video über die Beta und sagte, die aktuelle Version sei „überwältigend negativ“. Der andere, „TheXclusiveAce“, versuchte es sogar zweimal und beendete beide Mal den Stream eher im Negativen: „Ich habe keinen Spaß“.

Mit der Beta kam eine neue Map ins Spiel – Cartel.

Beta macht einiges besser als Alpha, hat aber neue Probleme

Wo liegen die Probleme? Vier Kritikpunkte tauchen in den Berichten immer wieder auf:

Starkes Fähigkeiten-basiertes Match-Making (SBMM)

Schlechte Verbindung der Lobbys

Frame-Drops in den Matches

Auflösende Lobbys nach Spielende

Was ist mit dem SBMM? Es gibt viele Spieler, die sagen, dass das SBMM in der Beta voll reinhaut. Das bedeutet, dass nur ein wenig gutes Gameplay euch bereits in eine Lobby mit Schwitzern und knallharten Gegnern packt. Schon bei CoD MW war das gefühlt strikte Zusammenstellen der Lobbys nach Fähigkeiten ein großes Problem für viele CoD-Soldaten. Sie wünschen sich eher einen Ranglisten-Modus, in dem starke Spieler Vollgas geben können und eine normale Spielersuche, in der eher Performance-Variablen wie der Ping oder eine gute Serververbindung eine stärkere Rolle spielen.

Unter dem Tweet des offiziellen CoD-Accounts zu Beta finden sich zahlreiche Forderungen, das SBMM komplett zu entfernen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Was ist mit den Lobbys? Was besonders die beiden CoD-Experten belastet hat, sind die schlechten Lobbys. Es kam in jedem Spiel der beiden zu Problemen mit der Verbindung. Das führte zu Ghost-Bullets, die überhaupt nicht trafen oder „Super-Bullets“, die doppelt einschlugen. Das könnte am Netcode liegen, der den Informations-Austausch zwischen Spieler und Server regelt.

So kann es auch zustande kommen, dass man sich auf seinem Bildschirm bereits hinter einer Deckung versteckt, der Gegner aber noch die entscheidenden Kugeln setzen kann. Drift0r zeigt das auch in seinem Feedback-Video (bei 3:20 Minuten):

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Ace beschrieb es in seinem Stream: „Es ist ungefähr so, als wenn ihr ein YouTube-Video vorspult, es aber nicht direkt auf den Punkt springt, sondern den übersprungenen Teil schnell abspielt und sich die Stimmen wie bei den Chipmunks anhören.“

Was ist mit der Frame-Rate? Ein weiterer Punkt, der den Spielspaß von einigen Spieler drückte, waren Framedrops auf der PlayStation 4 – auch auf der PS4 Pro. Immer wieder ging auch bei Drift0r und Ace die Bild-Wiederholrate kurz runter, was das Spielen teilweise sehr anstrengend machte.

Was ist mit den auflösenden Lobbys? Ein weiterer Kritik-Punkt, den viele aus der Community bemängeln, sind Lobbys, die sich nach dem Spiel auflösen (vie CharlieIntel). Dass man nach einem Match komplett neue Mitspieler bekommt, war schon bei CoD MW ein großes Streit-Thema. Mit der Alpha von Cold War blieben die Lobbys bestehen und man konnte so auch mehrere Runden gegen dieselben Spieler zocken. In der Beta erlebten allerdings viele Spieler, dass die Lobby nach dem Match komplett neu zusammengestellt wird – entgegen der Wünsche vieler Spieler.

Persönliches Fazit: Teilweise andere Erfahrungen

Könnte das am Beta-Stadium liegen? Das ist aktuell die große Frage und sie könnte mit einem „Ja“ beantwortet werden.

Denn meine eigenen Erfahrungen mit der Beta gestern sahen etwas anders aus. Ich hatte weder große Probleme mit zu schwitzigen Gegnern, noch haben sich meine Lobbys nach dem Match aufgelöst. Einige kleinere Performance-Probleme konnte ich auch beobachten, aber keine so harten Framedrops wie die, von denen die Experten berichten.

Auch die Lobbys waren stabiler und obwohl ich schon feststellen musste, dass ich bei manchen Toden auf meinem Bildschirm schon längst hinter einer Deckung war – so arg wie bei Drift0r und Ace kam es mir nicht vor.

Das könnte mit den unterschiedlichen Server-Regionen und -Belastungen zusammenhängen. Doch das sind keine wirklich guten Vorzeichen, wenn die Server jetzt schon Probleme machen und es bisher ja nur die Closed-Beta für Vorbesteller auf PS4 ist.

Beta in vielen Punkten besser als Alpha – Aber nicht bei den wichtigen

Gibt’s was Gutes an der Beta? Drift0r spricht auch von einigen positiven Anpassungen und Quality-of-Life-Änderungen, die das Spielen angenehmer machen:

Das Movement fühlt sich besser an, als in der Alpha – Hier sieht er nur das Problem mit den Lags

Breite Einstellungs-Möglichkeiten der Controller-Steuerung

Sichtfeld-Einstellungen auf der PS4

HUD kann umfassend angepasst werden

Sehr detaillierte Anzeige der Waffen-Werte

Rückstoß der Waffen fühlt sich besser an

Besseres Balancing als in der Alpha (OP-Sniper generft)

Man sieht jetzt so gut wie jedes Detail der Waffen-Werte.

Doch sein abschließender Kommentar geht klar in die negative Richtung. Die ganzen Probleme überwiegen die Verbesserungen und er hatte keine gute Zeit bei seinen ersten Tests der Beta. Zwar wurden einige der größten Alpha-Probleme beseitigt, doch es kamen neue hinzu, die es zum Teil noch schlimmer gemacht haben.

MeinMMO hat in dem Zusammenhang übrigens mit Treyarch gesprochen und sie haben uns die 3 wichtigsten Änderungen zur Alpha genannt.

Die Beta läuft in 4 Phasen und es kommen noch einige Änderungen und sogar neuer Content hinzu, bevor am 19. Oktober der Test zu Ende geht. Welchen Inhalt die Beta liefert und wann Nicht-Vorbesteller und die anderen Plattformen dran sind, erfahrt ihr in unserem großen Special zur Cold War Beta.