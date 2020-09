Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Was gibt es Neues zu Cold War? Letztes Wochenende konnten erste Spieler in einer Alpha das neue Cold War antesten. Dazu gab es gemischte Reaktionen.

Wie lange gibt es diesen Skin? Darüber gibt es bisher noch keine genauen Infos. Ihr solltet es also nicht allzu lange aufschieben und euch den Skin schnell sichern. Es kann gut sein, dass die Codes schon in ein paar Tagen nicht mehr gültig sind.

Auf der Website von Call of Duty müsst ihr dann noch euren CoD-Account verlinken – also beispielsweise das Konto bei PlayStation oder Xbox-Live.

In Call of Duty: Warzone könnt ihr wieder ein Geschenk einsacken, was dank des neuen Cold War freigeschaltet wurde. Streamer lösten ein Easter Egg und nun gibt’s den Skin für alle Spieler.

