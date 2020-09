Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

In der Beta werdet ihr viele der Inhalte des Spiels selbst testen können, allen voran den beliebten Multiplayer. In unserem Beitrag erfahrt ihr, wie ihr bei der Beta von Cold War mitmacht .

Habt ihr euch selbst bereits die Alpha auf der PS4 angesehen? Dann macht mit bei der Umfrage auf MeinMMO und sagt uns, was ihr vom neuen Call of Duty haltet .

MeinMMO-Autor und Shooter-Experte Maik Schneider sieht das auch so. Er findet, dass die Alpha eher an PS3-Zeiten erinnert mit mehr Action und weniger Schnickschnack . Ihm gefiel, was er gesehen hat.

Er betont dabei, dass ihm vor allem das Gunplay der Sniper-Gewehre, dass Nachladen und das Schlittern gefallen haben: „Holy shit, du kannst schlittern! Er ist seitlich geschlittert, da ist cool. Er schlittert in eine Richtung und sieht dabei in eine andere.“

Cold War sieht gut aus. Simpel. Deutlich besser als Modern Warfare, meiner Meinung nach. Einfach, weil es weniger Mist gibt und mehr „arcadigen“ Spaß. Die Farben sind schick und kräftig, keiner verschwindet [in der Umgebung], keine dunklen Ecken nach dem, was ich gesehen habe.

