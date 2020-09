Call of Duty: Black Ops Cold War ist in die Alpha gestartet und erste Spieler konnten sich ein Bild davon machen. Wir fassen euch die Eindrücke zusammen.

Was ist passiert? Am Abend vom 18. September ging Cold War in die Alpha. Das bedeutet, dass erste Spieler einen Blick auf das neue CoD werfen konnten, auch wenn noch nicht alles glattläuft.

Die neuen Maps, die Funktionsweisen und der Multiplayer konnten untersucht werden. Das erste Fazit fällt durchwachsen aus, auch wenn es aktuell noch in den Kinderschuhen steckt.

Cold War ist herausfordernd – Matchmaking sorgt für Kritik

Das war die größte Erkenntnis: Am meisten wird über den Schwierigkeitsgrad von Cold War diskutiert. Die Time-to-Kill ist im Vergleich zu Modern Warfare höher, sodass man mehr Schüsse braucht, um jemanden zu besiegen. Die berühmten „Glückstreffer“ sind dadurch also schwerer und das sorgt auch für Frust.

Spieler vermuten in Cold War auch ein massives skillbasiertes Matchmaking, was die Runde herausfordernd macht und viele Spieler verzweifeln lässt. Der aktuelle Top-Thread im Subreddit von Cold War geht auch genau darum: „Die Alpha ist gerade mal für 10 Stunden raus und meine Lobbys fühlen sich an das Finale der CoD-Liga“

Das viel umstrittene skillbasierte Matchmaking ist also auch in Cold War aktuell ein Diskussionspunkt. Man bekommt es mit gleichstarken Gegnern zu tun und die Noob-Lobbys, die man noch aus anderen CoD-Teilen kennt, scheinen hier nicht wirklich möglich zu sein.

Hierüber freuen sich Spieler: Neben der Kritik am Matchmaking gibt es aber auch einige positive Punkte, die Spieler herausstellen. Man kann in Cold War wieder die Map mitbestimmen. Wie ein Screenshot zeigt, kann man zwischen 2 Maps bestimmen. Die Map mit den meisten Stimmen wird dann gezockt.

Solch ein System gab es schon in älteren CoD-Teilen, doch Modern Warfare bot das nicht mehr an. So kann man verhindern, dass besonders unbeliebte Maps kaum noch gespielt werden.

Ein weiterer positiver Punkt, der immer wieder aufgegriffen wird, ist ein Easter Egg auf der Map „Miami“. Dort gibt es ein Pool mit einem Sprungbrett. Dieses Sprungbrett katapultiert die Spieler tatsächlich nach oben – ihr könnt also fleißig auf dem Brett springen.

Dadurch kann man auch spektakuläre Kills landen, wie ein reddit-User zeigt:

Das ist die allgemeine Stimmung: Schaut man sich die reddit-Meinungen an, dann gibt es an vielen Punkten Kritik. Generell fassen die Spieler zusammen, dass sich Cold War aktuell wie ein Rückschritt im Vergleich zu Modern Warfare anfühlt.

Es gibt Kritik an der Grafik, dem Matchmaking und den Geräuschen wie etwa Schritte. Es gibt aber auch Gegenmeinungen. Das Gameplay ist stark und wer nicht so viel Wert auf Grafik legt, wird hier seinen Spaß haben.

Das muss man bedenken: Aktuell befindet sich Cold War noch in der Alpha, also noch ganz am Anfang für die Spieler. Es folgt noch eine Beta und zwischendrin zahlreiche Anpassungen.

Das verspricht auch Lead Designer Tony Flame, der für Entwickler Treyarch arbeitet. Er meint, dass es sich hier um eine sehr frühe Alpha handelt und noch sehr viele Features und Verbesserungen kommen werden.

Auf der anderen Seite muss man aber auch bedenken, dass Cold War schon in nicht mal mehr 2 Monaten erscheinen wird. So lange ist also nicht mehr Zeit, um den Shooter umzukrempeln. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Test-Phasen die Spieler mehr überzeugen.

Wenn ihr ebenfalls die Alpha von Cold War zockt, dann schaut euch doch die besten Waffen an, die euch ein Profi empfiehlt.