Auf der Homepage „PawnTakesPawn.com“ versteckten die Entwickler von Call of Duty: Black Ops Cold War den ersten Trailer ihres Spiels. Doch es gibt hier sogar noch mehr zu finden. Aktuell könnt ihr einen „geheimen“ Truck-Skin für Warzone einsacken. MeinMMO zeigt euch wie.

Call of Duty: Cold War handelt von den Ereignissen des Kalten Krieges und legt dabei seinen Fokus auf verdeckte Operationen (Black Ops). Und das nicht nur um Spiel, auch in der echten Welt.

Seitdem die Macher von CoD 2020 Anfang August ein paar mysteriöse Holzkisten verschickt hatten, rätseln einige Spieler an den irren Easter Eggs, die Entwickler Treyarch versteckt hat. Nun konnten Spieler ein weiteres Rätsel knacken und schalteten damit eine Belohnung für uns alle frei: einen coolen Truck-Skin im Sowjet-Look.

Cold War belohnt „Easter Egg“-Sammler und ihr dürft euch mitfreuen

Wie komme ich an den Skin? Dafür braucht ihr Accounts auf zwei Seiten:

PawnTakesPawn.com – Eine „Easter Egg“-Homepage zu CoD Cold War

CallOfDuty.com – Der offiziellen Homepage von CoD

Auf der CoD-Seite müsst ihr dann noch eure entsprechenden Accounts verlinken, zum Beispiel euer PlayStation- oder Xbox-Live-Konto. Danach müsst ihr folgende Punkte abarbeiten:

Loggt euch bei PawnTakesPawn und auf der CoD-Homepage ein Geht auf pawntakespawn.com/invisibletruths Gebt folgende Codes in die Felder ein:

Links Oben: FUGAZIFILE

Links Mitte: BURNBAG

Links Unten: INTELFIRE

Rechts Oben: INFOHAX

Rechts Mitte: SHREDITALL

Rechts Unten: GRIDSQUARE Bestätigt die Codes und ihr erhaltet einen Key Kopiert den Key, drückt auf den Link darunter und ihr kommt auf die CoD-Website Hier könnt ihr den Key eingeben, bestätigen und schon habt ihr den Truck-Skin

Wieso verschenkt Cold War die Lackierung? Das Ganze ist weiterhin Teil der großen Vorstellung des neuen Call of Duty. Auf der PawnTakesPawn-Seite startete vor einigen Wochen die Jagd auf den ersten Trailer und seitdem aktualisiert sich die Seite immer mal wieder und bietet aufmerksamen Beobachtern neue Geheimnisse.

Mit der Lackierung belohnt Call of Duty die Community, weil es Spieler geschafft haben, ein tückisches Rätsel zu lösen. So mussten sie ein über 40 Jahre altes Spiel durchzocken, um sich komische Postkarten nach Hause schicken zu lassen. Mit diesen Karten hatten sie dann eine Map für das textbasierte Spiel und einen Teil eines QR-Codes. Die Kurzfassung: Mit den Postkarten entschlüsselten sie die 6 Codes für den Truck und fanden die „invisibletruths“-Website auf PawnTakesPawn.

Die Langfassung findet ihr auf dem englischen YouTube-Kanal von „Geeky Pastimes“ – er hat gemeinsam mit seinem Discord-Server das Rätsel geknackt:

Wie lange gibt’s den Skin noch? Das ist nicht klar. Möglicherweise ist die Belohnung nur für die Rätsler gedacht und geht in ein paar Stunden offline. Sackt den Skin schnellstmöglich ein, um sicherzugehen. Es kann aber auch sein, dass die Belohnung permanent online bleibt. Der Artikel wird dann entsprechend aktualisiert.

Was gibt’s noch über CoD Cold War zu wissen? Bisher wurde offiziell nur die Kampagne vorgestellt und es gab in dem ersten Trailer nur einen Fetzen vom Multiplayer zu sehen. Die Vorstellung der Online-Modi steht am 09. September an.

Die ersten längeren Bilder gab’s trotzdem schon zu sehen. Ein Leak zeigte knapp 4 Minuten Multiplayer-Gameplay – mit einem neuen Modus und einer Map die wohl in Miami spielt. Der Chef musste sich daraufhin einiges an Kritik in den sozialen Medien anhören, doch es gibt auch so manchen Spieler, der das Spiel jetzt schon feiert: der große YouTube-Streamer „DrDisrespect“ zum Beispiel.

Am 13. November soll es dann so weit sein und das neue Call of Duty: Black Ops Cold War kommt auf den Markt. Bisher gibt’s zwar nur wenige Bilder, aber schon einiges an Infos zum diesjährigen CoD. Hier findet ihr alles, was ihr zu Cold War wissen müsst.