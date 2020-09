Nachdem zum kommenden Call of Duty: Black Ops Cold War bereits erstes Gameplay vom Multiplayer geleakt ist, reagiert nun Treyarch-Chef David Vonderhaar. Der beruhigt die Spieler und sagt: „Was ihr bisher gesehen habt, ist noch gar nichts.“

Was waren das für Leaks? Vor einigen Tagen ist geleaktes Gameplay zum Multiplayer von Cold War aufgetaucht. Das hatte ein Streamer einige Minuten lang gezeigt, bevor er gesperrt wurde.

Das reichte allerdings, damit andere Nutzer das Bildmaterial nehmen und erneut hochladen konnten. In dem Leak waren der Spielmodus VIP sowie erste Waffen und Perks des neuen Call of Duty zu sehen. Die gespielte Map ist bereits aus einem Leak zuvor bekannt.

Das sagt der Chef dazu: Auf Twitter meldete sich David Vonderhaar zu Wort, der Studio Design Director von Treyarch, den Entwicklern von Cold War. Er teaserte bereit zuvor an: „Ich kann es nicht erwarten, dass ihr alle sehen könnt, was wir für euch gezaubert haben.“

Nutzer auf Twitter und CoD-Fans wiesen ihn dann darauf hin, dass sie es sehr wohl schon gesehen hätten und nicht unbedingt begeistert seien. Damit spielten sie auf die Leaks an, die für einige Kritik unter den Spielern gesorgt hatte. Vonderhaar antwortete lediglich mit einem Meme mit dem Untertitel: „Ihr habt noch gar nichts gesehen“

Die Kritik an Cold War

Was stört die Spieler? Einer der größten Kritikpunkte am geleakten Gameplay ist der Sound, der sich laut der Nutzer einfach nicht gut anhöre. Besonders im Gegensatz zu den äußerst realistischen Waffen-Sounds von Modern Warfare sei das neue Black Ops enttäuschend.

Auch das Gameplay selbst sehe etwas schwerfällig und langweilig aus. Zudem prophezeiten bereits einige Nutzer, dass sie für Black Ops Cold War keine Zukunft sehen, wenn es wie Modern Warfare mit skillbasiertem Matchmaking (SBMM) komme. Zum Thema SBMM hatte sich selbst Vonderhaar zuvor auf Twitter geäußert und musste schnell zurückrudern.

Wann sehen wir mehr? Die offizielle Vorstellung des Multiplayers von Cold War ist am Mittwoch, dem 9. September. Cold War selbst erscheint am 13. November 2020. Bis dahin werdet ihr vermutlich noch einiges an Material zum neuen Call of Duty sehen und euch ein besseres Bild machen können.

Wie viel der Kritik der Spieler dann am Ende tatsächlich stimmt, wird sich noch zeigen. Schließlich handelt es sich bisher nur um Leaks. Von dem, was wir bisher wissen, können wir allerdings sagen, dass Cold War einiges besser macht als sein Vorgänger Black Ops 4.