Offenbar haben Treyarch und Activision aus ihren größten Fehlern bei Black Ops 4 gelernt. Denn mit dem Call of Duty: Black Ops Cold War bügelt man die für viele nervigsten Aspekte aus dem Vorgänger aus.

Call of Duty: Black Ops Cold War endlich vorgestellt: Darauf hatten viele Fans hingefiebert. Vor Kurzem stellte Activision das neue Call of Duty: Black Ops Cold War vor. Alles, was wir dazu bislang wissen findet ihr hier: CoD: Black Ops Cold War offiziell vorgestellt – Alles, was ihr wissen müsst

Der neueste Ableger der beliebten Black-Ops-Reihe führt dabei nicht die Handlung von seinem Vorgänger fort, sondern knüpft direkt an die Story von Teil 1 an. Und auch sonst macht Black Ops Cold War nun einiges anders, als es noch bei Black Ops 4 aus dem Jahr 2018 der Fall war – gerade bei einigen kritischen Punkten.

Was war das Problem mit dem Vorgänger Black Ops 4? Call of Duty: Black Ops 4 und der dazugehörige Battle-Royale-Modus Blackout war kein schlechtes Spiel. Doch es hat die Community immer wieder auf die Palme getrieben.

So sorgte das aggressive Monetarisierungssystem samt seinen Mikrotransaktionen fast schon durchgehend für Ärger, das wohlgemerkt erst nach den Reviews für das Spiel voll entfaltet wurde. Ein kleiner roter Punkt für 1 $, neue Waffen, die nur aus Bundles oder über Loot-Boxen kamen, oder neue Maps, die nur über den Black-Ops-Pass und nicht einzeln verfügbar waren, sind da nur einige Beispiele, die zu viel Frust bei zahlreichen Spielern führten.

Und trotz teils heftiger Kritik wurde das Loot-Box- und Mikrotransaktions-System immer weiter ausgebaut und brachte Activision Geld ein. Fast das gesamte Geschäftsmodell war dort in den Augen vieler Fans darauf ausgelegt, den Spielern möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Das waren für so manch einen Spieler die Hauptgründe, warum Black Ops 4 letztendlich beiseite gelegt wurde.

Das macht Black Ops Cold War besser als Black Ops 4

Viele dieser Aspekte macht Black Ops nun mit Cold War deutlich besser. Denn nun greift man das aktuelle Geschäftsmodell von Call of Duty: Modern Warfare auf. Und genau das halten viele endlich für den richtigen gesunden Mittelweg.

Kurzum: Das System von Modern Warfare kommt bei vielen gut an und wird von der breiten Masse als fair betrachtet wird. Nun wird es mit Black Ops Cold War fortgeführt. Das sind die wichtigsten Änderungen gegenüber dem Vorgänger aus 2018:

Kein Season Pass, keine Loot-Boxen: Es wird im Gegensatz zu den Vorgängern keinen kostenpflichtigen Season- oder Black-Ops-Pass mehr geben. Gerade der Black-Ops-Pass wurde enorm kritisiert, da man nur damit Zugriff auf neue Maps und Zombie-Erfahrungen bekam – und zwar als Bundle. Einzelne Map-Packs gab es nicht.

Auch die Loot-Boxen sind aus dem Spiel. Damit geht man auf einen weiteren großen Kritik-Punkt von Black-Ops-Spielern ein. Denn Loot-Boxen sorgten immer wieder für heftige Diskussionen – vor allem, wenn sie neue Waffen enthielten, oder Schießeisen, die nicht mehr auf anderen Wege erhältlich waren.

Fairer Battle Pass und kostenlose Inhalte für alle: Zudem werden wie auch bei Modern Warfare nun alle relevanten Post-Launch-Inhalte wie neue MP-Karten, neue Modi, Zombies-Erfahrungen oder Ingame-Events im Rahmen von Seasons frei für alle Spieler verfügbar sein.

Auch einen Battle Pass im Stile von Modern Warfare wird es geben, also mit einem freien und einem kostenpflichtigen Premium-Zweig, wobei alle Gameplay-relevanten Dinge kostenlos darüber erspielt werden können. Auch neue Basis-Waffen dürften somit kostenlos für alle zugänglich sein.

Warzone als kostenloses Battle Royale: Blackout, das hauseigene Battle Royale in Black Ops 4, war zwar bei vielen Spielern beliebt, doch bei weitem nicht so zugänglich wie Warzone. Denn Blackout war an das Hauptspiel gebunden. Wer es ausprobieren wollte, musste sich also das Hauptspiel kaufen.

Das ist nun anders. Warzone wird ganz offiziell mit Black Ops Cold War und auch darüber hinaus fortgeführt, soll als eine Art Konstante zwischen verschiedenen CoD-Ablegern fungieren. Zwar gibt es Warzone für alle Käufer kostenlos dazu, doch Warzone gibt es auch als reine Free-to-Play-Version. Man muss sich also kein Vollpreis-CoD kaufen, um in den Genuss des Battle Royale zu kommen.

(Vermutlich) weniger Zeit-Exklusivität: Bei Black Ops 4 haben Spieler auf der PS4 alle neuen Inhalte eine Woche vor dem PC und der Xbox One spielen können. Zwar wurde das noch nicht explizit angesprochen, doch mit Black Ops Cold War dürfte das auch bei der Black-Ops-Reihe vorbei sein.

Denn mit dem System von Modern Warfare legt man Wert darauf, dass alle Spieler auf allen Plattformen alle Inhalte zur gleichen Zeit genießen können. Es gibt dort im Prinzip nur wenige Ausnahmen, wie einen den zeitexklusiven Überlebens-Modus für SpecOps oder spezielle kosmetische Bundles für PS-Plus-Mitglieder auf der PS4. Sowas ist auch für Cold War denkbar. Doch die extreme Zeit-Exklusivität aus Black Ops 4 dürfte es für Sony-Konsolen nicht mehr in dieser Form geben.

Was haltet ihr davon, dass Black Ops mit Cold War den Weg von Modern Warfare fortsetzt? Die richtige Entscheidung? Hattet ihr auch mit dem System von Black Ops 4 kein Problem? Übrigens, es gibt bereits erste Leaks zum Multiplayer vom neuen Call of Duty 2020: CoD Black Ops Cold War: Multiplayer geleaket – Neues zu Maps, Modi und Spezialisten