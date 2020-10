CoD Cold War: So kommt ihr 2 Tage vor allen Anderen in die Beta für den PC

In Call of Duty: Black Ops Cold War startet die Beta für den PC am Wochenende. Doch wer etwas Zeit und Geduld mitbringt, kann schon 2 Tage vorher rein. Hier auf MeinMMO erfahrt ihr, wie das klappt und wie ihr kostenlos in die Beta kommt.

Wann ist der Release der Beta auf dem PC? Das neue Call of Duty: Black Ops Cold War startet am 17. Oktober 2020 in die Beta auf dem PC. Das ist also am Wochenende. Doch es gibt noch eine Methode, wie ihr schneller und früher in die Beta kommt und nicht mal dafür bezahlen müsst.

Denn die Entwickler bei Treyarch haben einen Early-Access für die PC-Beta vorbereitet. Der geht schon am 15. Oktober 2020 los. Tipps zur Beta findet ihr hier:

5 Dinge, die ihr zur Beta von CoD Black Ops Cold War wissen solltet

Früherer Beta-Release via Twitch – So geht‘s

Wie kommt man rein? Um bei der früheren Beta zu Cold War mitzumachen, gibt es 2 Methoden:

Ihr habt Black Ops Cold War vorbestellt

Ihr guckt mit einem verknüpften Account Streams zum Spiel auf Twitch

Ab 19:00 Uhr unserer Zeit am 15. Oktober 2020 könnt ihr Beta-Zugänge bekommen, wenn ihr ausgewählte Streamer auf Twitch anschaut, während sie Cold War spielen. Dabei ist es wichtig, dass die Streamer „Drops Enabled“ haben, denn euer Beta-Key für den PC wird via Twitch-Drops vergeben.

Was muss ich vorher einstellen? Damit ihr als Zuschauer für den Twitch-Drop in Frage kommt, müsst ihr euer Twitch-Konto mit eurem Activision/Blizzard-Konto verbinden. Das macht ihr, indem ihr euch bei Twitch einloggt und dort die Konten verknüpft. Sollte ihr noch kein Twitch-Konto haben, dann könnt ihr hier eines kostenlos erstellen. Danach loggt ihr euch beim Battle.net ein und verifiziert eure Anmeldung.

In der Beta geht’s auch nach Miami.

Wie lange muss man den Stream gucken? Wenn ihr einen Streamer gefunden habt, der Drops Enabled hat, dann müsst ihr den Stream insgesamt vier Stunden angucken. Doch keine Sorge, ihr müsst nicht die ganze Zeit über vor dem Bildschirm sitzen. Es reicht, wenn der Stream einfach auf eurem Rechner abgespielt wird. Ihr müsst auch nicht mit dem Chat interagieren. Sobald ihr die vier Stunden beisammen habt, erscheint eine Benachrichtigung recht soeben im Twitch-Fenster, die euch über den Twitch-Drop mit dem Beta-Zugang informiert.

Wie geht’s dann weiter? Als Nächstes müsst ihr euch die Beta via den Battle.net-Launch ziehen. Schaut zu, dass ihr aber 42,2 GigaByte an Speicherplatz vorher klar macht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob die Beta überhaupt auf eurem PC läuft, dann schaut doch bei unserem Artikel rein. Hier erfahrt ihr die Systemvoraussetzungen der PC-Beta von Call of Duty: Black Ops Cold War.