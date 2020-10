Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

So könnt ihr abstimmen: Wenn ihr CoD Cold War schon angespielt habt, könnt ihr eure Meinung in der Abstimmung unter dem Artikel kundtun. Jeder von euch hat nur eine Stimme, die er vergeben kann. Sobald ein Mal abgestimmt wurde, kann das nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Ihr könnt also entweder vorbestellen und früher testen oder ihr wartet bis die Beta am 17. Oktober für alle frei zugänglich wird.

Was wird getestet? Für CoD Cold War geht es im Oktober in die heiße Phase. Die Fans können sich auf insgesamt 4 Wellen von Beta-Tests freuen, während der sie den neuen Shooter testen können. Die erste Welle fand bereits am 8. und 9. Oktober statt.

