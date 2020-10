Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Kann ich das auch? Grundsätzlich ja. Die Kills hat er im Modus Verbundene Waffen: Angriff auf der Map Cartel geholt. Der Modus schickt Teams aus 12 Spielern gegeneinander in einer größeren Variante des Modus „Hardpoint“. Da arbeitet ihr euch immer weiter ins Feindgebiet vor und spielt prinzipiell so lange, bis ein Team die letzte Zone des Gegners besetzt hat.

So hat er es angestellt: Als Hauptwaffe nutzt Frizzeyes eine MP5, die schon in Modern Warfare als Top-Waffe gehandelt wird und seit Release zu den besten Knarren gehört. Sein Loadout sieht wie folgt aus:

Aktuell gibt es in der Beta offenbar einige Probleme mit Cheatern, wegen denen Spieler auf Konsole auf Crossplay verzichten (via GameStar ). Frizzeyed selbst spielt auf der PlayStation 4.

Er selbst weist dabei lediglich 14 Tode auf, was eine K/D von knapp 10:1 bedeutet. Das ist der aktuelle Weltrekord in Cold War – Zumindest sind noch keine Berichte über Spieler aufgetaucht, die noch mehr Kills aufweisen. Die Hürde für den Rekord ist nun auch ziemlich hoch gesetzt.

In der aktuell laufenden Open Beta vom neuen Call of Duty: Black Ops Cold War haben etliche Spieler schon haufenweise Kills angesammelt. Einer von ihnen hält den aktuellen Weltrekord von 145 Kills, die er mit einigem Geschick angesammelt hat.

