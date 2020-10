In Call of Duty: Black Ops Cold War waren schon Cheater und Hacker in der Beta am Start. Das wiederum führte dazu, dass viele Konsolen-Spieler Crossplay deaktivierten. Lest hier bei MeinMMO, wie schlimm es schon ist.

Was ist in der Beta passiert? Das neue Call of Duty: Black Ops Cold War hatte seine erste Beta auf dem PC und der Xbox One hinter sich. Doch neben spannenden und spaßigen Ballereien – für die es sogar eine Beta-Verlängerung gegeben hatte – gab es auch ordentlich Frust. Denn obwohl das Spiel erst für ein paar Tage in der Beta verfügbar war, haben es schon Cheater und Hacker geschafft, nach Herzenslust im Spiel zu bescheißen.

Ein besonders derbes Beispiel für ungehemmte Cheaterlust gibt es hier auf einem Clip von reddit. Dort randaliert ein Cheater so offensichtlich mit einem Aimbot, dass es eigentlich keine Zweifel mehr an seiner Bescheißerei gibt. Er mäht die Gegner reihenweise um und trifft quasi immer, egal aus welcher Distanz.

Das ist besonders krass, weil die Beta keinerlei Fortschritt bietet, denn ihr übernehmen könntet. Die Cheaterei ist also nicht einmal nachhaltig sinnvoll. Vielmehr scheinen die Cheater einfach Bock zu haben, auch ohne Skill Top-Scores abzugreifen.

Xbox-Spieler schalten genervt Crossplay ab

So reagieren die Spieler: Da die Cheater vor allem auf dem PC unterwegs sind – die Infrastruktur hier unterstützt solche Modifikationen von Games viel mehr – nahmen Spieler auf der Xbox die Sache selbst in die Hand und deaktivierten das eigentlich positive Crossplay-Feature.

Damit konnte man auf der Konsole zusammen mit PC-Spielern zocken – Eigentlich eine tolle Sache, die volle Lobbys garantierte. Doch da man ohne PC-Spieler auch viel weniger Cheater in den Lobbys hatte, wurde das Feature bald zum Ärgernis und öfter deaktiviert, wie die Seite Eurogamer berichtet.

Einige Kommentare der Spieler dazu:

RoKeOps: „Ich warte lieber lange auf eine Lobby, als mich mit diesen Hacker-Arschclowns herumzuschlagen, die ohne Hacking kein echtes Spiel gewinnen könnten.“

Illini_Jack: „Das erste, was ich gestern tat, war, das Cross-Play auszuschalten“

Killminster001: „Sie sollten die Möglichkeit haben, PC-Spieler auszuschließen und das Crossplay den Konsolen zu überlassen.“

Man kann also nur hoffen, dass die Entwickler bei Treyarch bis zum Release von Cold War noch an den Anti-Cheater-Maßnahmen feilen und so verhindern, dass es zum Start ein Fest für Cheater wird. Jedenfalls ganz ohne Cheater kam dieser Spieler aus. Der hat trotzdem den Rekord von 145 Kill in der Beta von Cold War aufgestellt.