CoD Cold War stellt Season 1 vor – Bringt Kult-Map Nuketown noch im November

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Das neue Prestige-System verbindet offenbar diese Konzepte und ihr könnt in jeder Season Prestige-Ränge sammeln. Hier sammelt ihr dann in 3 CoDs für eure Ränge – Warzone, CoD MW und Cold War.

Besonders spannend: CoD MW, Cold War und Warzone teilen ihre Fortschritts-Systeme. Ihr könnt euer Account-Level, aber auch den Battle Pass, in allen 3 CoD-Spielen steigern. Mehr zur Zusammenlegung findet ihr in unserer Zusammenfassung über die Zukunft der Warzone:

Was passiert alles zur Season 1? Die Entwickler gehen vorerst nicht ins Detail, welcher Content euch konkret mit der ersten Season erwartet. Doch eine Roadmap verrät schon ungefähr, was alles neu ins Spiel kommen soll. Darüber hinaus erklären die CoD-Macher, wie Warzone, CoD MW und Cold War miteinander funktionieren:

Damit kommt schon 11 Tage nach dem Release von Cold War am 13. November die erste neue Map ins Spiel. Doch so richtig spannend wird es, wenn die erste Season startet.

