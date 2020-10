Zombie-Modus in CoD Cold War: Entwickler verraten neue Details zu Perks und Scorestreaks

In Call of Duty: Black Ops Cold War gibt es neue Infos zum Zombie-Modus. Die Entwickler haben die Perks vorgestellt und erklären, was es mit den Waffen-Seltenheiten auf sich hat.

Was gibt es Neues zu den Zombies in Cold War? Der Zombie-Modus ist seit jeher eine Besonderheit in vielen Games der Marke Call of Duty. Vor allem die Spiele von Treyarch legen viel Wert auf den Koop-Modus mit Untoten, immerhin haben sie diesen Modus einst erfunden.

Wir wissen bereits einiges über den neuen Zombie-Modus in Cold War, wie ihr hier nachlesen könnt. Doch die Entwickler haben nun weitere Infos zu den folgenden Themen auf ihrem Blog veröffentlicht:

Perks und Perk-Upgrades

Seltenheitsgrade bei Waffen

Vorgefertigte Loadouts

Field-Upgrades

Scorestreaks

Exfil

Ping System

Das gibt es neues zu den Perks in „Zombies“

Perks sind spezielle Eigenschaften, die ihr nutzen könnt, um Boni im Kampf zu erhalten. Zum Start von Zombies gibt es die folgenden sechs Perks:

Jugger-Nog: Erhöht Gesundheit um 50.

Erhöht Gesundheit um 50. Quick Revive: Reduziert Heilungsgeschwindigkeit und Wiederbelebungszeit um 50 Prozent

Reduziert Heilungsgeschwindigkeit und Wiederbelebungszeit um 50 Prozent Speed Cola: Nachladegeschwindigkeit wird 15 % schneller

Nachladegeschwindigkeit wird 15 % schneller Stamina-Up: Ihr könnt schneller rennen und sprinten.

Ihr könnt schneller rennen und sprinten. Deadshot Daiquiri: Euer Zielfernrohr schwankt nicht mehr und ihr könnt leichter Schwachstellen anvisieren

Euer Zielfernrohr schwankt nicht mehr und ihr könnt leichter Schwachstellen anvisieren Elemental Pop: Jedes Geschoss hat eine geringe Chance, einen besonderen Effekt auszulösen.

Gerade der letzte Perk ist in Cold War neu und dürfte für viele Spieler interessant sein, da die verschiedenen Munitionseffekte die wilden Zombie-Kämpfe vielfältiger machen.

So funktionieren Perk-Upgrades: Indem ihr Aetherium-Kristalle sammelt, könnt ihr eure Perks permanent aufwerten. Es gibt drei Stufen, mit denen der Perk immer mächtiger wird.

Hier seht ihr schon diverse neue Features, darunter die Scorestreaks.

Die neuen Infos zur Waffenseltenheit

Waffen kommen in Zombies in fünf Seltenheitsgraden:

Gewöhnlich

Ungewöhnlich

Selten

Episch

Legendär

Jede Seltenheitsstufe erhöht den Schaden signifikant und bringt mehr Waffen-Anpassungen mit sich. So kommen legendäre Waffen schon mal auf einen Schadensboost von 300 Prozent samt acht Waffen-Attachments.

Außerdem bekommt ihr nun ein zusätzliches Attachment zu einer Waffe, wenn ihr sie kauft. Bei der Mystery Box lohnt es sich auch später, wieder zu ihr zurückzukommen, selbst wenn ihr schon eine gute Waffe habt.

Denn es besteht die Chance, dass ihr eine bessere Version der Waffe bekommt. Dazu kommt, dass die Mystery-Box jetzt Scorestreaks enthalten kann.

Die Scorestreaks in Zombies

In Cold War Zombies könnt ihr euch die erstmals die folgenden Scorestreaks aus Cold War erarbeiten. Bisher war dies nur in einigen Maps vergangener Zombie-Modi möglich.

Combat Bow: Ein Bogen mit Brandgeschossen

Sentry Turret: Ein automatischer Geschützturm

War Machine: Ein dicker Granatwerfer

Chopper Gunner: Ihr übernehmt kurzzeitig den Bordschützen eines Kampfhubschraubers

Self-Revive: Ihr könnt euch wiederbeleben

Damit euch die Zombies nicht fressen, wenn ihr den Bordschützen aus dem Scorestreak steuert, wird eure Spielfigur derweil kurz unverwundbar.

Loadouts, Field-Upgrades und Exfil – Weitere Features aus „Zombies“

Zusätzlich zu den obigen Features gibt es noch mehr neue Dinge im Zombie-Modus:

Ihr könnt euch Loadouts an Waffen und Ausrüstung im Voraus zusammenstellen. Die Seltenheit entspricht dem Niveau von gewöhnlichen Waffen.

Es gibt Field-Upgrades, die ihr mit Kills aufladet. Sind sie fertig, könnt ihr beispielsweise eine Heilaura nutzen oder euch unsichtbar machen.

Nach 10 Wellen an Zombies gibt es die Option auf „Exfil“, also die Rettung aus dem Zombie-Gebiet. Dann endet die Runde und ihr bekommt besondere Boni. Die fallen aber besser aus, je länger ihr diese Flucht verschiebt. Es gibt nach dem ersten Versuch nach jeweils 5 Runden einen weiteren Exfil-Termin. Um ihn wahrzunehmen, muss das Team mehrheitlich dafür stimmen. Wird Exfil aktiviert, müsst ihr den Fluchtpunkt erreichen, während besonders viele Zombies auftauchen und euch noch aufhalten wollen.

Zombies wird das schon aus dem regulären Multiplayer bekannte Ping-System übernehmen. So könnt ihr schnell und nonverbal mit euren Mitspielern kommunizieren.

Zombies wird das schon aus dem regulären Multiplayer bekannte Ping-System übernehmen. So könnt ihr schnell und nonverbal mit euren Mitspielern kommunizieren.