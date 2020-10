CoD Cold War: Von Bogen bis Bomber – Leak zeigt 21 coole Scorestreaks

Noch etwas mehr als 2 Wochen bis zum neuen Call of Duty: Black Ops Cold War (13. November) und langsam tauchen immer mehr Infos zum neuen Shooter auf. Dieses Mal zeigt ein Leak ein Bild von womöglich allen Scorestreaks, die ins Spiel kommen.

Das neue Call of Duty versetzt die Welt von Modern Warfare in den Kalten Krieg und lässt euch verdeckte Operationen auf Schauplätzen der ganzen Welt durchführen. Nicht ganz so verdeckt sind die Operationen im Multiplayer von Cold War. Hier kracht und knallt es in den Matches an jeder Ecke und eine Mitschuld daran tragen die Scorestreaks.

Ein neuer Leak zeigt nun ein Bild der Scorestreaks von Cold War und damit 21 Kriegsgeräte, die ihr euch erspielen und auf eure Feinde loslassen könnt. MeinMMO zeigt euch das Bild und listet die einzelnen Streaks auf. Aus den Erfahrungen der Beta und früheren CoDs versuchen wir zudem, zu jedem Streak bereits eine Erklärung der Funktionsweise zu liefern.

Welche Streaks am Ende tatsächlich ins Spiel kommen und wie sie funktionieren, ist bisher allerdings nicht abschließend geklärt. Nehmt die Infos hier also mit einer gewissen Portion Skepsis auf.

Liste der möglichen Cold-War-Scorestreaks im Detail

Wie sieht der Leak aus? Auf reddit postete der User „Mathiasxd148“ einen Screenshoot des Auswahl-Bildschirms der Scorestreaks in Cold War:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Das sieht tatsächlich alles schon sehr vollständig aus, doch auch der Thread-Ersteller ist sich nicht ganz sicher, ob es wirklich alle Streaks sind, die am Ende im Spiel sein werden. In Modern Warfare gab es insgesamt 20 Killstreaks im Multiplayer.

Welche Scorestreaks werden gezeigt? Insgesamt sind die Icons von 21 Streaks zu sehen. Hier die benötigten Scores, die mögliche deutsche Übersetzung, Wirkungsweise und die Info, ob es den Streak bereits in der Beta gab:

500 – Incendiary Bow / Brandbogen – Ein Bogen, mit dem ihr brennende Geschosse feuern könnt, die Umgebungs-Schaden verursachen

– Incendiary Bow / Brandbogen – Ein Bogen, mit dem ihr brennende Geschosse feuern könnt, die Umgebungs-Schaden verursachen 600 – RC-XD / Fernlenk-Ladung – Ein manuell steuerbares Mini-Auto mit Sprengladung (Beta)

– RC-XD / Fernlenk-Ladung – Ein manuell steuerbares Mini-Auto mit Sprengladung (Beta) 700 – Armor / Rüstung – Erhöhung der Lebenspunkte

– Armor / Rüstung – Erhöhung der Lebenspunkte 800 – Spy Plane / Spionageflugzeug – Feinde werden auf der Minimap angezeigt (Beta)

– Spy Plane / Spionageflugzeug – Feinde werden auf der Minimap angezeigt (Beta) 900 – Counter Spy Plane / Spionageabwehrflugzeug – Minimap der Finde wird gestört (Beta)

– Counter Spy Plane / Spionageabwehrflugzeug – Minimap der Finde wird gestört (Beta) 1.000 – Flamethrower / Flammenwerfer – Ein feuerspuckendes Gerät für variablen Einsatz

– Flamethrower / Flammenwerfer – Ein feuerspuckendes Gerät für variablen Einsatz 1.250 – Care Package / Vorratskiste – Gibt euch beim Einsammeln einen zufälligen Scorestreak

– Care Package / Vorratskiste – Gibt euch beim Einsammeln einen zufälligen Scorestreak 1.400 – Sentry Turret / Geschütz – Ein automatisch zielendes Geschütz zum Aufstellen auf der Map (Beta)

– Sentry Turret / Geschütz – Ein automatisch zielendes Geschütz zum Aufstellen auf der Map (Beta) 1.500 – Death Machine / Todes-Maschine – Eine Minigun zum Verwüsten der Umgebung

– Death Machine / Todes-Maschine – Eine Minigun zum Verwüsten der Umgebung 1.750 – Cruise Missile / Marschflugkörper – Ein steuerbare Rakete, die vom oben auf die Map fällt

– Cruise Missile / Marschflugkörper – Ein steuerbare Rakete, die vom oben auf die Map fällt 2.000 – Artillery / Artillerie – Wählt 3 Ziele auf der Map, die mit Artillerie-Granaten attackiert wird (Beta)

– Artillery / Artillerie – Wählt 3 Ziele auf der Map, die mit Artillerie-Granaten attackiert wird (Beta) 2.250 – Hand Canon / Hand-Kanone – Eine starke Handfeuerwaffe, die womöglich mit einem Schuss tötet

– Hand Canon / Hand-Kanone – Eine starke Handfeuerwaffe, die womöglich mit einem Schuss tötet 2.500 – Napalm Strike / Napalm-Angriff – Ein Luftangriff über die Map mit Feuerbomben (Beta)

– Napalm Strike / Napalm-Angriff – Ein Luftangriff über die Map mit Feuerbomben (Beta) 3.000 – Air Patrol / Luftpatrouille – Greift feindliches Kriegsgerät im Luftraum an (Beta)

– Air Patrol / Luftpatrouille – Greift feindliches Kriegsgerät im Luftraum an (Beta) 3.250 – War Machine / Kriegsmaschine – Ein Granatenwerfer für One-Shot-Kills und hohen Umgebungsschaden (Beta)

– War Machine / Kriegsmaschine – Ein Granatenwerfer für One-Shot-Kills und hohen Umgebungsschaden (Beta) 3.500 – Strafe Run / Präzisionsluftschlag – Attackiert einen markierten Bereich auf der Map mit tieffliegenden Flugzeugen

– Strafe Run / Präzisionsluftschlag – Attackiert einen markierten Bereich auf der Map mit tieffliegenden Flugzeugen 4.000 – Attack Helicopter / Angriffshelikopter – Ein Heli fliegt Patroullie über die Map und attackiert automatisch Feinde im Sichtfeld (Beta)

– Attack Helicopter / Angriffshelikopter – Ein Heli fliegt Patroullie über die Map und attackiert automatisch Feinde im Sichtfeld (Beta) 5.000 – H.A.R.P. / Bomber-Angriff – Eine Bombe mit großer Zerstörungskraft wird auf die Map geworfen

– H.A.R.P. / Bomber-Angriff – Eine Bombe mit großer Zerstörungskraft wird auf die Map geworfen 6.000 – Chopper Gunner / Helikopterschütze – Ihr sitzt für kurze Zeit in einem Heli und feuert mit einem starken Geschütz auf die Map (Beta)

– Chopper Gunner / Helikopterschütze – Ihr sitzt für kurze Zeit in einem Heli und feuert mit einem starken Geschütz auf die Map (Beta) 8.000 – VTOL Escort / VTOL-Eskorte – Ein Jet feuert erst eine Rakete auf die Map und patrouilliert danach die markierte Gegend

– VTOL Escort / VTOL-Eskorte – Ein Jet feuert erst eine Rakete auf die Map und patrouilliert danach die markierte Gegend 10.000 – Gunship / AC-130 Bomber – Ihr seid kurz der Schütze eines Bombers, der mit 3 verschiedenen Kanonen die Map terrorisiert

Neues System unterscheidet sich deutlich von früheren Ansätzen

Wie funktionieren die Scorestreaks in Cold War? Mit dem Punktesystem versucht Cold War etwas ganz neues und wirft alte Konzepte über Bord. Zwar gab es schon früher ähnliche Scorestreaks oder Perks, die den normalen Killstreak auf eine Punkteserie umstellte, doch dieses System ist bisher einzigartig:

Statt mit Kills kriegt ihr eure Streak-Geräte über gesammelte Punkte

Wenn ihr sterbt, behaltet ihr eure Punkte

Je länger ihr lebt, desto mehr Punkte könnt ihr einsacken – Killstreaks geben euch nämlich mehr Punkte als einfache Kills

Ihr könnt in einem Leben einen Scorestreak öfter einsetzen (zum Beispiel 2 Mal die Drohne, wenn ihr sie 2 Mal sammeln konntet)

Streaks haben nach dem Ablaufen eine Abklingzeit von 30 Sekunden – erst danach sammelt ihr wieder Punkte dafür

Auch in Cold War könnt ihr schweres Kriegsgerät einsetzen – Spielt es aber anders frei.

Obwohl ihr eure Punkte nach einem Tod behaltet, ist es nicht einfach, an die besseren Streaks zu kommen. Für längere Killstreaks gibt’s massig Punkte und wenn ihr keine Streaks landen könnt, werdet ihr trotzdem nicht an die richtig starken Teil herankommen.

Doch besonders Spieler, die sich gern um die Ziele einer Mission kümmern, profitieren von dem System. Denn auch diese Punkte zählen zu den Scorestreaks und so kann es sich für einen hohen Score lohnen, mal eine Weile den Punkt „B“ zu halten, um den nächsten Streak einzusacken.

Wie das System am Ende ins Spiel kommt und welche Streaks zur Verfügung stehen, wird jedoch erst mit dem Release am 13. November endgültig geklärt. Bis zum 03. November läuft übrigens in der Warzone noch ein Halloween-Event. Falls ihr es noch nicht ausprobiert habt, schaut euch unsere Einschätzung des Events von MeinMMO-Autor Maik Schneider an.