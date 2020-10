In knapp 2 Wochen startet Call of Duty: Black Ops Cold War, doch schon jetzt stimmen Treyarch und Activision mit einem Launch-Trailer auf die Story des neuen CoD 2020 ein.

Wann erscheint CoD Black Ops Cold War? Das neue Call of Duty 2020, das Black Ops Cold War heißt und im Kalten Krieg spielt, startet weltweit am 13. November 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Was hat es mit dem neuen Trailer zu CoD Cold War auf sich? Es bleiben also nur noch etwas mehr als 2 Wochen bis zum Release Date. Doch schon jetzt gibt es den offiziellen Launch-Trailer zum neuem Black Ops Cold War.

Hier könnt ihr den Launch-Trailer von CoD Black Ops Cold War anschauen:

Was zeigt der neue Trailer? Dieser stimmt die Spieler auf die Story ein, in der ihr euch als Geheimagent der CIA auf die Jagd nach dem mysteriösen, sowjetischen Spion namens Perseus begebt.

Die Story spielt dabei zu Zeiten des Kalten Krieges in den frühen 80ern und lässt euch als Elite-Agent die schmutzige, geopolitische Schlacht quasi aus der ersten Reihe miterleben – das Ganze ist traditionell bombastisch inszeniert.

Dabei verschlägt es euch an zahlreiche Locations wie etwa Ost-Berlin, Vietnam, die Türkei oder ins Hauptquartier des sowjetischen Geheimdienstes KGB.

Weitere Infos zu Black Ops Cold War: Zum neuen Call of Duty: Black Ops Cold War wurden bereits zahlreiche Details bekannt.

