So holt ihr euch 25 kostenlose Cosmetics für CoD Warzone, Cold War & Mobile

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Insgesamt bekommt ihr 3 Codes: Einen für CoD MW & Warzone, einen für Cold War und sogar ein paar Items für den Handy-Shooter Call of Duty: Mobile. Gibt die Codes ein und sobald ihr euch in den entsprechenden Spielen einloggt, stehen euch die Cosmetics zur Verfügung.

Die Homepage „PawnTakesPawn.com“ (Bauer schlägt Bauer) versteckte den ersten richtigen Trailer für das neue Call of Duty: Cold War und hielt auch danach noch einiges an Überraschungen bereit. So fand sich auch der erste Zombie-Modus-Teaser auf dieser Seite und ihr könnt euch einiges an Cosmetics sichern, wenn ihr euch auf der Seite anmeldet und Achievments sammelt:

