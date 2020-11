Mit Black Ops Cold War steht der Release eines neuen Teils der „Call of Duty“-Reihe bevor. Wir von MeinMMO möchten euch die Geschichte von Black Ops kurz vorstellen und verlinken euch ein passendes Video mit einer ausführlichen Zusammenfassung.

Wann spielt Black Ops Cold War? Am 13. November erscheint der neuste Teil der Shooter-Reihe. Er spielt Anfang der 1980er Jahre und behandelt die Zeit des Kalten Kriegs während der Reagan-Regierung in den USA.

Im Rahmen der Story-Kampagne führt ihr als Elite-Operator die Schlachten quasi aus der ersten Reihe und begebt euch auf die Jagd nach dem mysteriösen sowjetischen Spion namens Perseus.

Eure Reise führt euch zu zahlreichen spannenden Orten wie etwa Ost-Berlin, Vietnam, die Türkei oder ins Hauptquartier des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Dabei begegnet ihr ikonischen Black-Ops-Charakteren wie Woods, Mason oder Hudson, aber auch neue Helden sind mit von der Partie.

Damit ihr überhaupt versteht, wer Woods, Manson und Co. sind, fassen wir euch die wichtigsten Punkte der Black Ops-Geschichte zusammen. Weiterführend können wir euch das Video von MrDalekJD empfehlen, das wir auch für diesen Artikel genutzt haben:

Call of Duty: World at War

Auch wenn World at War das „Black Ops“ nicht im Namen trägt, ist dieser Titel sowas wie der Auftakt der Reihe. Sie spielt im Jahr 1942 und an zwei verschiedenen Schauplätzen.

Teil 1 – Im Pazifik: Im Pazifik erlebt ihr die Geschichte vom US-amerikanischen Marineinfanteristen Private Miller, der aus einem japanischen Kriegsgefangenenlager befreit wird. Zusammen mit anderen Soldaten kämpft ihr euch zuerst über die Insel Makin und versenkt später japanische Frachtschiffe.

Zum Abschluss kämpft ihr auf der japanischen Insel Okinawa und erobert die Festung Shuri.

Teil 2 – Europa: In diesem Abschnitt kämpft ihr als sowjetischer Soldat Petrenko in Stalingrad. Dort bekommt ihr den Auftrag von Viktor Reznov, den deutschen Generel Heinrich Amsel zu töten.

Im Verlauf kämpft man bei der Schlacht um Seelower Höhen und steuert einen T-34-Panzer. Schließlich erreicht ihr Berlin und stürmt das Reichstagsgebäude. Während ihr die sowjetische Flagge auf dem Gebäude hisst, werdet ihr erschossen. Reznov, der euch bei den Missionen begleitet hat, tötet euren Mörder.

Viktor Reznov wird noch eine wichtige Rolle spielen.

Call of Duty: Black Ops

Im Auftakt der Black Ops-Reihe spielt ihr den Operator Alex Mason. Er sitzt 1968 gefesselt auf einem elektrischen Stuhl und wird verhört. Dabei erinnert er sich an verschiedene Abschnitte seines Lebens.

Kuba: Seine Geschichte beginnt in Kuba 1961 kurz vor der Invasion der Schweinebucht. Zusammen mit seinem Kameraden Frank Woods und Joseph Bowman dringt er in die Villa von Fidel Castro ein, tötet jedoch nur einen Doppelgänger.

Castro nimmt sie gefangen. Dann wird Mason an den russischen General Dragovich übergeben.

Das Wiedersehen mit Reznov: Die nächste Mission spielt in einem sowjetischen Arbeitslager. Dort trifft man auf Reznov, bereits bekannt aus World at War. Mason und Reznov haben in Dragovich einen gemeinsamen Feind. Im Zuge eines Aufstands gelingt es Mason, zu fliehen.

Mit Reznov geht es dann zurück in das Jahr 1945. Dragovich, hier Reznovs Vorgesetzter, trifft sich mit einem deutschen Überläufer, der ihm das hochgiftige Gas Nova 6 zeigt. Dragovich versucht, Reznov aus dem Weg zu räumen, um das Gas für sich zu nutzen. Ein Angriff der Briten verhindert dies und Reznov konnte fliehen.

Vietnam: Im Zuge des Vietnam-Kriegs trifft sich Mason mit einem russischen Überläufer – Reznov. Der führt die Gruppe zu Dragovichs Handlanger Kravchenko und einem Schiff mit dem Gas Nova 6.

Im Zuge der Aktion sterben Bowman und Woods, aber auch Kravchenko.

Woods in Call of Duty: Black Ops in Vietnam.

Isle of Rebirth: Im Nachfolgenden machen zwei Teams den Aufenthaltsort von Steiner, der dem deutschen Überläufer, ausfindig. Einmal der CIA-Agent Hudson und auf der andere Seite Mason und Raznov.

Raznov erreicht den Ort zuerst und erschießt Steiner, bevor Hudson eingreifen kann. Allerdings sieht der Spieler später die Situation aus der Sicht von Hudson. Der wiederum sieht nun, dass Mason Steiner erschießt.

Das Verhör: Es stellt sich heraus, dass Mason von Hudson und seinem Kollegen Weaver verhört wird. Nun klärt Mason die gesamte Situation auf:

Reznov ist seit Jahren tot, Mason hat ihn sich nur eingebildet

Dragovich hat Mason so umprogrammiert, dass er den Präsidenten töten soll

Reznov hat aber ebenfalls Mason manipuliert, sodass dieser Steiner, Kravchenko und Dragovich töten würde.

Im finalen Teil der Handlung greifen Mason und Hudson nun gemeinsam Dragovichs geheime Basis an, das Handelsschiff Rusalka vor der Küste Kubas. Mason gelingt es, Dragovich zu töten.

Im Abspann wird das Attentat auf John F. Kennedy gezeigt. Dabei sieht man auch Mason. Offen bleibt, ob er den Präsidenten getötet hat.

Call of Duty: Black Ops 2

Der zweite Teil spielt im Jahr 1986. Mason hat sich in Alaska mit seinem Sohn zur Ruhe gesetzt. Doch Hudson sucht ihn auf für eine neue Mission. Denn Woods, der eigentlich in Black Ops gestorben ist, soll noch am Leben sein.

Woods: Bei der Befreiung von Woods stellt sich heraus, dass dieser vom Terroristen Raul Menendez und seiner Organisation Cordis gefangen genommen wurde. Bei der Befreiung von Woods schießt Mason dem Terroristen ins Gesicht und entstellt ihn.

Von hier an laufen die Geschichten in zwei Zeitzonen. Die eine beschreibt die Ereignisse im Jahr 1986, die andere der Zukunft im Jahr 2025, in der es einen Kalten Krieg zwischen China und den USA gibt. Im Zentrum stehen die seltenen Metalle der Erde.

Die Vergangenheit: Woods, Hudson und Mason versuchen mehr über Menendez herauszufinden. Sie treffen sich in Afghanistan, wobei Woods beim Wiedersehen durchdreht und eine Handgranate wirft. Die tötet Menendez Schwester Josefina. Das machte den Terroristen nur noch wütender.

In einer weiteren Mission während der Invasion Panamas nimmt Woods den Auftrag entgegen, eine Geisel gegen einen prominenten Gefangen zu tauschen – Menendez. Doch dabei handelt es sich um eine Falle. In Wahrheit ist der Gefangene Mason. In einer Auseinandersetzung verstümmelt Menendez Woods und tötet Hudson. Ebenfalls anwesend ist der Junge David, der Sohn von Mason.

David Mason und Woods im Gespräch.

Die Zukunft: David, der inzwischen Erwachsen ist, versucht in mehreren Missionen, mehr über Menendez herauszufinden. Er wurde von Woods über die Vergangenheit aufgeklärt.

Ihm gelingt es, einen Maulwurf namens Farid in die Terroristen einzuschleusen und Menendez gefangenzunehmen. Der jedoch wird befreit und schafft es, die Kontrolle über die Drohnenflotte der USA zu erlangen.

Mit dieser versucht er, die US-Präsidentin zu töten. David kann sie jedoch beschützen und den Standort von Menendez ausfindig machen. In der finalen Konfrontation kommt es dann zu mehreren Ausgängen, je nachdem, was der Spieler entscheidet.

David Mason ist übrigens einer der Charaktere, die ihr in CoD Mobile spielen könnt.

Call of Duty: Black Ops 3

Black Ops 3 wiederum spielt in einer dystopischen Zukunft im Jahr 2065. Die Militärtechnologie hat den Punkt erreicht, wo Robotik eine wichtige Rolle im Kampf spielt und „Supersoldaten“ entwickelt wurden, um auf dem Schlachtfeld zu kämpfen.

Auch hier wird wieder die Rolle eines Black-Ops-Soldaten übernommen. Für die gesamte Geschichte der Reihe spielt dieser Teil jedoch keine wichtige Rolle.

Call of Duty: Black Ops 4

Auch wenn Black Ops 4 keine traditionelle Singleplayer-Kampagne hatte, gab es einige Cutscenes und Infos. So trifft man direkt in der ersten davon auf Savannah Mason-Meyer, die Enkeltochter von Alex Mason und die Tochter von David Mason.

Eine weitere Rolle spielt Jessica Mason-Green, ihre Schwester. Die wird offensichtlich bei einem Kampf getötet. Doch in Wirklichkeit überlebt sie.

Donnie „Ruin“ Walsh, ein Gefolgsmann von Savannah, wird von Jessica über mysteriöse Nachrichten zu sich gelockt. Sie erklärt, was wirklich passiert ist:

Savannah hat versucht, Jessica umzubringen

Ruin und sein Kollege Battery wurden manipuliert und ihnen wurde eine Alternative Geschichte erzählt

Savannah hat es geschafft, mit ihren Trillionen an Dollar alte Charaktere wiederzubeleben, darunter Alex Mason, Woods und auch den Terroristen Menendez.

Auf diesem Prinzip basiert der Battle Royale Modus Blackout, in dem verschiedene Charaktere aus verschiedenen Epochen miteinander gespielt werden können.

Hier steht Black Ops: Cold War

Der neuste Teil der Reihe spielt also in der Zeit zwischen Black Ops und Black Ops II. Genau deshalb sollt ihr auch auf alte Charaktere aus diesen Teilen treffen können.

Außerdem versprach Entwickler Treyarch bereits, dass auch ein alter, für tot geglaubter Charakter, wieder einen Auftritt haben wird. Wer das genau ist, wurde jedoch nicht verraten.

