CoD Cold War verschiebt die Season 1 – Teasert dabei neue Warzone-Karte an

In wenigen Tagen sollte die Season 1 bei Call of Duty: Black Ops Cold War beginnen. Doch der Start wurde verschoben, Spieler müssen sich einige Tage länger gedulden. Beim dazugehörigen Tweet hat man übrigens einen Teaser für Rebirth Island, eine neue Warzone-Map, eingebaut.

Das war der Plan: Eigentlich sollte am 10. Dezember die erste gemeinsame Saison vom neuen CoD Black Ops Cold War und CoD Warzone starten. Auch die Integration von Cold War in Warzone sollte am 10. endlich komplett abgeschlossen werden. Doch wie Call of Duty auf seinem offiziellen Twitter Account verkündete, verschiebt sich das Ganze nun um einige Tage.

Black Ops Cold War – Start der Season 1 verzögert sich

Wann startet nun die Season 1 von Black Ops Cold War? Das neue Start-Datum für die Season 1 von CoD Cold War ist der 16. Dezember. Der Start verschiebt sich demnach um 6 Tage, all zu lange müssen Spieler also nicht zusätzlich warten.

Die neuen Inhalte sollen dabei durch mehrere Updates vorbereitet und eingeleitet werden: am 8., am 15. sowie am 16. Dezember.

CoD Cold War teasert Rebirth Island an

Das hat Call of Duty noch verraten: Bei der Bekanntgabe der Verschiebung haben Call of Duty und Treyarch noch ein spannendes Detail angeteasert. Und dieses steckte im Bild aus dem Tweet. Auf dem schwarzen Hintergrund ist eine verschwommene Schrift zu erkennen. Macht man das Ganze etwas heller, so erkennt man, dass dort „Rebirth Island“ sowie Koordinaten stehen.

Damit bestätigt Call of Duty im Prinzip viele Leaks der vergangenen Wochen und teasert offenbar eine neue Karte für die Warzone. Denn gibt man die Koordinaten beispielsweise bei Google Maps ein, landet man auf dem realen „Rebirth Island“ in Usbekistan.

Hinweise auf diese „neue Warzone-Erfahrung“ gab es bereits in der offiziellen Roadmap zur Season 1, in den letzten Tagen verdichteten sich die Hinweise auf eine neue Warzone-Karte Map mit diesem Namen.

Bei „Rebirth Island“ handelt es sich laut Leaks um eine überarbeitete Version der Blackout-Map „Alcatraz“ aus dem Battle Royale von Black Ops 4. Rebirth Island soll dabei etwas größer sein, als die Vorlage, dabei aber kleiner als die aktuelle Warzone-Map „Verdansk“.

Mehr Details dazu findet ihr hier: CoD Cold War: Neue Warzone-Map & Infos zu Season 1 im großen Leak

Raid kehrt zurück: Übrigens, ebenfalls per Twitter hat Treyarch die Rückkehr der beliebten klassischen Karte „Raid“ aus Black Ops 2 für den traditionellen Multiplayer bestätigt. Dort hat man sich Gefechte auf dem Gelände eines Luxus-Anwesens geliefert.