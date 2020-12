Dataminer haben in den Daten von Call of Duty: Black Ops Cold War Bilder gefunden, die vieles über den Content von Season 1 verraten. MeinMMO fasst die neuen Infos zusammen und zeigt, was wohl am 10. Dezember ins Spiel kommt.

Was ist passiert? In der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember veröffentlichten Dataminer viele Bilder aus den Daten von Call of Duty: Black Ops Cold War, die wohl einen guten Einblick in den kommenden Content liefern. Besonders der Twitter-Account „@BlackOpsLeaks“ brachte viele Infos über den vermeintlichen Inhalt der ersten Season.

MeinMMO hat sich die Bilder dazu angesehen und trägt die Infos für euch zusammen.

Bedenkt jedoch, dass es sich hier um unbestätigte Infos handelt, die ihr mit einer gewissen Skepsis aufnehmen solltet. Wie und was am Ende mit Season 1 ins Spiel kommt, wird sich erst am 10. Dezember zeigen, wenn die Season live geht. Hier findet ihr die wichtigsten Infos zur Season 1 von Cold War.

Die Roadmap der Season 1 gab schon einige Hinweise, die sich mit den Leaks decken.

Cold War: Leaks zur Season 1 & Weihnachten

Erster Blick auf die neue Warzone-Map „Rebirth“

Weihnachts-Version der Kultmap Nuketown

Alle neuen 6vs6-Maps für Season 1

Skins für die neuen Waffen

Infos zum 2vs2-Feuergefecht-Modus

Dropkick-Spielmodus

Kaufbares Season 1 Starterpaket

Ein exklusives Combat-Pack für PlayStation

Viele Infos zu den Skins des Battle Pass

Bilder zu Cosmetic-Bundles, die demnächst erscheinen

Was gibts zur Warzone-Map? Der neuste Leak deckt sich mit den Vermutungen der Spieler. Schon die Roadmap von Season 1 zeigte Hinweise auf eine „Rebirth Island“-Map für die Warzone. Eine Rangliste dazu war sogar schon kurz im Spiel. Nun gibt es das erste Bild dazu:

Bei „Rebirth Island“ handelt es sich wohl um eine überarbeitete Version einer DLC-Map des Warzone-Vorgängers „Blackout“, dem Battle Royale von Black Ops 4. Sie soll etwas größer sein, als die Vorlage, aber generell kleiner als die aktuelle Warzone-Map „Verdansk“.

Was gibts zu Nuketown? Die Kultmap kam am 24. November als erste neue Map nach dem Release ins Spiel und sieht wohl über die Feiertage etwas anders aus:

Das kleine Modell-Städchen kriegt offenbar einen weihnachtlichen Anstrich, mit vielen festlichen Elementen, wie Lichterketten, Weihnachtsbäumen und festlichen Kränzen. Womöglich kriegt ihr auch wieder ein verrücktes Easter Egg zu sehen. Im letzten Jahr brachte Modern Warfare ein cooles Easter Egg im „Zurück in die Zukunft“-Stil.

Was gibts zu den 6vs6-Maps mit Season 1? Die Dataminer fanden 2 neue 6vs6-Maps in den Daten, die mit Season 1 kommen könnten:

Raid

Mall

„Raid“ ist eine bekannte Map, die auf einem großen Anwesen spielt und bereits in Black Ops 2 und Black Ops 4 zur Verfügung stand. Mit „Mall“ kommt eine komplett neue Karte ins Spiel, die man wohl schon auf der Roadmap sehen kann (Bild mit „Neue Mehrspieler-Karten & Modi“).

Was gibts zu den neuen Waffen? In den Daten fanden sich Skins von zwei Waffen, die bisher nicht Teil des Arsenals bei Cold War sind. Ein Skin für eine Maschinenpistole, die aussieht wie die „MAC 11“ aus CoD 4 und Black Ops 1, sowie einen Skin für das Sturmgewehr Groza. Die Daten legen nahe, dass es sich bei diesen beiden Knarren um die Waffen aus dem Battle Pass handelt:

Das Sturmgewehr war vorher schon Teil der Vermutungen, da Spieler die Groza auf der Roadmap identifiziert haben wollen. Als zweite Waffe galt aber bisher die Striker-Shotgun, bei der man vermutete, dass der Operator Adler sie auf der Roadmap in der Hand hält. Womöglich kommt die Shotgun allerdings als dritte Waffe. In Modern Warfare brachten die „Season Reloaded“-Updates oft eine dritte Waffe, die ihr euch über eine Herausforderung freispielen konntet.

Was gibts zum Feuergefecht-Modus? Die spannenden 2vs2-Gefechte kehren mit Cold War zurück und sind auch schon für die erste Season angekündigt. Nun sind wohl auch die Maps bekannt:

Es kommen wohl 4 komplett neue Karten ins Spiel, die auf den kleinen Spielmodus zugeschnitten sind.

Was gibts zum Dropkick-Modus? Schon vor ein paar Tagen sind die ersten Infos zum Dropkick-Modus durchgesickert, als der Lade-Bildschirm des Feuertrupp-Modus Infos dazu zeigte (Die Kollegen der GamePro berichteten). Nun gibt es wohl ein Bild zum Modus:

Der Lade-Bilschrim gab als Hinweis: „Sterbt ihr, während euer Team das Missionsobjekt hält, könnt ihr nicht respawnen, ehe der Träger eliminiert wurde“. Möglich wäre hier ein Modus, in dem ihr ein Paket zu einem Missions-Objekt bringen müsst, bevor euer Team komplett ausgelöscht wird. Schafft ihr das nicht, hat wohl das andere Team eine Chance, das Objekt zu sichern und selbst zum Missionsziel zu bringen. Wie der Modus am Ende aussieht, ist allerdings noch nicht ganz klar.

Was ist das Starterpaket für Season 1? Wie schon die Warzone, bietet wohl auch Cold War ein günstiges Starterpaket an, mit dem ihr euch ein paar Cosmetics und CoD-Points sichern könnt:

CoD-Points

Adler-Skin

Stufensprung für den Battle Pass

Emblem

Visitenkarte

Die Details zu dem Paket sind noch nicht bekannt. Ist es ähnlich aufgebaut wie das Warzone-Paket, kostet auch knapp 5,- Euro und bietet euch neben den Cosmetics 500 CoD-Points.

Was ist das Combat-Pack für PlayStation? In den Monaten seit dem Release der Warzone konnten sich PlayStation-Spieler immer mal wieder kostenlose Skins-Bundles für die Warzone holen. Für alle Spieler mit PlayStation-Plus scheint das auch in der „Cold War“-Ära wieder der Fall zu sein:

Es ist aber noch nicht ganz klar, ob das wieder so läuft wie bisher. Das Bild dazu zeigt einen Operator-Skin, einen Waffen-Bauplan und eine Uhr für die Warzone. Aber auf dem Bild fehlen jegliche Hinweise auf PlayStation.

Was gibts zum Battle Pass? Die Bilder für die Inhalte des Battle Pass sind derzeit nicht mehr so leicht auf Twitter zu finden. Ein Bild zeigt hier 7 Operator-Skins und 6 Baupläne für Waffen, was wohl die Highlights der Items aus dem Battle Pass der Season 1 sein dürften. Ein Bild mit 3 der Skins seht ihr hier:

Besonders ein Operator sticht auf dem Bild mit den 7 Skins dabei heraus, der bisher noch nicht zur Verfügung steht. Der Typ heißt wohl „Stitch“ und kommt mit einer Maske ins Spiel. Im Battle Pass trägt er einen Gesichtsschutz, der aussieht, wie der Maulkorb von Hannibal Lecter aus den Hannibal-Filmen.

Was gibts zu weiteren Bundles? Des Weiteren zeigte der Leak eine Menge Bilder von Bundles, die wohl demnächst in Spiel kommen:

Rote, Grüne und Lila Tracer-Packs

Bundle mit einem neuen Operator: Zeyna

Bunte Skins für Panzer

Weihnachtliche Bundles

Verrückter Clown-Skin

Insgesamt sieht das alles deutlich bunter aus als im Vorgänger Modern Warfare. Zwar wurden die Skins zum Ende hin bei CoD MW auch verrückter, doch Black Ops Cold War bringt gleich zum Start mehr Farbe ins Spiel.

Die erste Season ist nicht nur wegen ihres Contents spannend für CoD-Spieler. Mit dem Start am 10. Dezember verschmelzen Warzone, CoD MW & Cold War miteinander und teilen sich dann ein Fortschritts-System. Zudem soll es wohl einen großen Schwung neuer Waffen im Battle Royale geben, die von Cold War übernommen werden. Es wird spannend zu sehen, wie das alles miteinander funktioniert.