In Call of Duty: Modern Warfare sowie der Warzone gibt es jetzt ein neues Skin-Bundle, das Fans entweder hassen oder lieben. Es ist das Kawaii-Cat-Bundle für den Operator Mara. Darin sind quietschbunte Anime-Skins, Katzenohren-Helme und coole Schwerter enthalten, die aber den Stil Richtung Fortnite verschieben.

Was hat es mit dem Kawaii-Bundle auf sich? Der Begriff „Kawaii“ ist japanisch und bedeutet so viel wie „süß“ oder „niedlich“. Vor allem im Anime-Kontext kommt das Wort oft vor und daher bezeichnet es in Call of Duty ein neues Paket voller bunter, niedlicher Skins für die Soldatin Mara.

Die bekommt unter anderem einen Helm mit Katzenohren, knallpinke Waffenskins und bunte Lackierungen für Fahrzeuge. Insgesamt stecken 10 Items im Paket, darunter ein cooles Schwert.

Das Paket gab es schon kurz zum Start von Season 4, doch jetzt erst scheint es wieder regulär im Shop zu sein. An den bunten Grafiken scheiden sich die Geister der Fans von Call of Duty, aber eines finden eigentlich alle cool.

Kawaii-Skins – Zu bunt für knallharten Militär-Shooter?

So sind die Reaktionen: Call of Duty kam bisher größtenteils als brutaler, düsterer Shooter mit Soldaten und Krieg daher. Das haben die Entwickler zum Launch 2019 immer wieder betont und sogar erklärt, keine albernen pinken Skins wie damals in Black Ops 4 zu bringen.

Daher erscheint die Einführung der neuen Skins recht bizarr. Die bunten Grafiken und die Katzenohren erinnern eher an Fortnite, wo der Skin Lynx sogar ebenfalls ein Katzenohren-Outfit trug und in Kapitel 2 diverse Katzen-Skins auftauchten.

Das sagen die Hater: Das sehen auch einige Fans von Call of Duty, die in diversen Social-Media-Kanälen sich zu dem Paket äußern. So gab es auf Twitter und reddit unter der offiziellen Ankündigung des Pakets das folgende Feedback enttäuschter Spieler:

Biało Czerwony: „Willkommen in Fortnite”

Warzone: „Dieses Spiel wird unrealistisch! Sie haben aber gesagt, dass es realistisch bleiben wird!“

Dylan: „OK, Zeit, Modern Warfare zu löschen …“

Sinful7s: „Ich liebe es, dass sie immer gesagt haben, es ‚realistisch‘ zu halten und dann werfen sie so einen Mist rein.“

AuNAnoMan: „Alles tendiert nur in Richtung des Cartoon-Stils von Fortnite. Am besten gefällt mir an Warzone eigentlich, dass man tatsächlich wie ein Soldat aussehen kann. Etwas, bei dem Blackout sich sehr bemüht hat, es nicht zu tun.“

So bunt!

Das ist das Feedback der Fans: Trotz oder gerade wegen dem eher düsteren Look von CoD scheint es eine größere Gruppe von Fans des neuen Pakets zu geben, die das Ding hart feiern:

Jules: „Nur so ein Gedanke… einige Spieler sind tatsächlich Mädels, wie ich. Vielleicht gefällt uns tatsächlich etwas, das nicht so aggressiv männlich ist. Warum immer so hässlich sein?“

CactusCracktus: „Ich werde echt sein, das Emblem und der Aufkleber sind verdammt niedlich und ich schäme mich, dass ich das zugegeben habe.“

Uncle_Freddy: „Ist es schlecht, dass ich es gerade wegen des Cringe-Faktors kaufen will?“

Das findet fast jeder gut: Doch egal, ob man die Anime-Optik jetzt mag oder nicht, bei einem Aspekt sind sich die meisten Spieler einig: Die Schwerter, die im Paket enthalten sind, sind verdammt cool und ein begehrtes Item, wegen dem sich sogar beinharte Hater das Paket womöglich doch kaufen wollen. Die Schwerter sollten wohl bald ähnlich populär wie die Kali-Sticks werden.