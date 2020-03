Im Fortnite subreddit sorgt ein neuer Trend für ordentliche Lacher. Spieler benutzen nicht nur Plüschkatzen, sondern auch ihre echten Vierbeiner, um den Muskelkater-Skin zu cosplayen.

Im letzten Monat ging die 2. Season von Fortnite online und brachte einige neue Skins ins Spiel. Darunter auch den Battle-Pass-Skin Muskelkater, der mit einem muskulösen Körper und dem niedlichen Kopf einer Katze typisch albern aussieht.

Wer sich den Muskelkater-Skin schnell freischalten möchte, findet hier Tipps, wie man den Battle-Pass schneller leveln kann.

Das ist jetzt los: Der Muskelkater-Skin erfreut sich großer Beliebtheit, so hat es auch nicht lange gedauert, bis im Fortnite-Subreddit die ersten Cosplay-Versuche auftauchten. Dabei ziehen Spieler einfach ihren Pullover über den Kopf und setzen sich eine Katze auf. Die Ergebnisse begeistern das Internet.

Zum Vergleich: Muskelkater aus Fortnite

reddit-User BToddy benutzt einfach eine Plüschkatze:

Während reddit-User nosirkyle eine Stufe weiter geht und seine echte Katze verwendet:

In einem Kommentar hat nosirkyle sichergestellt, dass die Katze nicht gezwungen wurde: „Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gekostet, ihn ins Shirt zu bekommen, aber er hat die ganze Zeit gut mitgespielt.“ Auch wenn er gestört dreinblickt und sich sicher fragt, was sein Besitzer für schräge Dinge macht.

Community ist begeistert

Die Community auf reddit feiert diese beiden recht einfachen Cosplays. So haben beide Beiträge zusammen über 11.000 Upvotes erhalten. In vielen Kommentaren wird die Mühe, vor allem mit der echten Katze, wertgeschätzt.

reddit-User Xenc meint: „Dein Make-Up ist großartig!“

„Dein Make-Up ist großartig!“ reddit-User Rise-Random-YT kann es nicht oft genug sehen: „Ich hab es heute schon 20 Mal gesehen und es erfreut mich immer noch.“

Andere Spieler haben ebenfalls versucht, das Cosplay nachzumachen, haben aber nicht damit gerechnet, dass die Katze nicht mitspielen möchte. So schreibt reddit-User DreadDuckie: „Also. Ich hab es versucht, aber meine Katze hat mich 3 mal gekratzt.“ Nicht jede Katze scheint damit einverstanden zu sein.

Was haltet ihr vom Cosplay und würde eure Katze das mitmachen?

Vielleicht interessieren euch die Katzen weniger, aber wie ihr die Entwicklung der 2. Season beeinflussen könnt, ist auch interessant