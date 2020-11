Cooler Killstreak von CoD Cold War kommt zur Warzone – Bringt Auftrag mit

Die Call of Duty: Warzone bekommt durch das neue Black Ops Cold War einen Anstrich um „Kalter Krieg“-Stil. Der erste Content ist bereits im Spiel, aber noch nicht aktiv.

Was wurde da schon gefunden? Der Kalte Krieg dominierte viele Jahre das globale, politische Klima der Welt und möchte wohl auf die Warzone einen ähnlichen Einfluss nehmen. Schon vor Release des neuen Call of Duty: Black Ops Cold War fanden Spieler jetzt einige Items und Hinweise im Spiel, die andeuten, was Cold War alles mit der Warzone vorhat.

So könnte das neue CoD innerhalb des nächsten Jahres die Anzahl der Warzone-Waffen auf über 100 bringen, doch auch auf andere Mechaniken nimmt der Premium-Titel Einfluss:

Neuer Killstreak schon im Spiel: das Explosiv-Auto RC-XD

Ein neuer Auftrag kommt gleich mit: Radioaktive Suche

Rangliste für die neuen Map ist im Spiel: Rebirth

MeinMMO zeigt euch, was es mit diesen neuen Hinweisen auf sich hat.

Bomben-Auto RC-XD kommt mit eigenem Auftrag ins Battle Royale

Wie funktioniert der Auftrag? Mit dem neuen Auftrag bekommt ihr die Mission, nach einer Kiste mit radioaktivem Material zu suchen. Dafür bekommt ihr etwas Zeit und einen modifizierten Herzschlag-Sensor in die Hand, der euch jedoch nicht zum nächsten Gegner, sondern zu der Kiste lotst. Der Sensor nimmt dabei den Platz eurer Feldaufrüstung ein.

Das Teil ist im Grunde ein Geigerzähler. Solche Geräte funktionieren mit einer Gasfüllung und reagieren auf ionisierte Strahlung. Solche Strahlung beeinflusst Atome und die Reaktion des Gases innerhalb eines Geigerzählers führt zu einem Knack-Geräusch, das auf ionisierte Strahlung in der Nähe hinweist.

Mit diesem Gerät könnt ihr euch dann langsam zur Kiste hinarbeiten. Je näher ihr kommt, desto stärker wird das Knacken. Sobald ihr nah genug dran seid, seht ihr die Kiste als Punkt auf dem Sensor, ähnlich wie beim Herzschlag-Sensor, wenn ein Feind ohne den Perk „Geist“ in der Nähe ist.

Der Sensor hat jedoch keine Höhen-Anzeigen, sodass ihr die Umgebung genau untersuchen müsst, um die Kiste zu finden. Habt ihr die Kiste gefunden und geöffnet, bekommt ihr ein bisschen schmutziges Cash und offenbar gleich eine weitere Neuerung der Warzone in eure Tasche: den beliebten „Black Ops“-Killstreak RC-XD.

Ihr kriegt einen besonderen Sensor in Hand, um eine Kiste zu finden. Quelle: CharlieIntel

Cooler Killstreak aus Black Ops bringt neue taktische Optionen

Was ist das für ein Killstreak? Das RC-XD ist eine fahrbare Bombe, die auch schon als Scorestreak vom neuen Cold War bestätigt ist. Hier wurde eine ordentliche Sprengstoff-Ladung auf einen Mini-Pickup montiert, zusammen mit einer Kamera.

Das Fernlenk-Auto steuert ihr dann ähnlich, wie die Drohne, die ihr übrigens auch als fliegende Versorgungs-Station nutzen könnt. Bei der Aktivierung könnt ihr eure Spielfigur nicht steuern und sitzt stattdessen vor einem kleinen Bildschirm, mit dem ihr das Mini-Auto zum Gegner lenken könnt.

Das Teil bietet starke taktische Möglichkeiten und fügt der Warzone einen sinnigen Killstreak hinzu. Mit dem Ding könnt ihr nämlich nicht nur eure Feinde aus sicherer Entfernungen attackieren, sondern auch ausspähen.

Ob ihr den Killstreak auch looten oder kaufen könnt oder ihn nur über den Auftrag bekommt, ist bisher unklar.



Mit dem Bomben-Auto könnt ihr durch die Warzone cruisen. Quelle: CharlieIntel

Wie wurde das gefunden? Beide Sachen sind schon komplett und voll funktionstüchtig im Spiel, aber noch nicht in öffentlichen Matches verfügbar. Spieler fanden die neuen Mechaniken im Warzone-Training.

Aktuell macht der Killstreak sogar so viel Schaden, dass er einen Gegner mit einem Mal K.O. hauen kann. Ob das so bleibt, bis das Gadget online geht, ist aber noch nicht geklärt. Bisher gibt es keine weiteren Infos zu den Neuerungen und auch in den Patch Notes des großen Updates 1.29 war keine Rede davon.

Erster Ingame-Hinweis auf Rebirth Island in Warzone

Was zeigt die Rangliste? Außerdem kam mit dem neuen Update auch gleich der erste Ingame-Hinweis auf die neue Warzone-Map ins Spiel.

Es gibt in der Warzone nun eine Rangliste mit der Überschrift „Rebirth“. Das ist ein deutlicher Hinweis auf „Rebirth Island“, die derzeit als heißester Kandidat für eine neue Warzone-Map gehandelt wird.

Der Schauplatz ist dabei bekannt aus früheren „Black Ops“-Teilen und ein Test-Areal für Kampfstoffe, wie waffenfähige Nervengifte. Die Roadmap der Season 1 von Black Ops Cold War zeigt hier einen abgeschnittenen Namen, den Spieler als „Vozrozhdeniya Island“ identifiziert haben. Auf dieser Insel wurden tatsächlich früher sowjetische Experiment mit solchen Kampfstoffen durchgeführt, womit sich der Kreis wieder schließt.

Weitere Details dazu gibt es bisher allerdings nicht. Es bleibt noch unklar, ob es sich dabei um eine Map in Verdansk-Ausmaßen handelt oder eher um eine DLC-Map, wie damals „Alcatraz“ vom ersten CoD-Battle-Royale Blackout. Leaks zeigten nämlich bereits auch Hinweise auf diese Blackout-Map in Warzone.

Wann kommt das alles? Bisher kommunizieren die CoD-Entwickler, dass Warzone einen Schwung „Cold War“-Content mit Release der ersten Season von am 10. Dezember erhält. Das gilt besonders für die neue Map, da hier eine „Classified Warzone Experience“ angeteasert wird.

Doch womöglich, könnt ihr bereits mit dem Release von Cold War am 13. November mit einigen Neuerungen im Battle Royale rechnen. Wahrscheinlicher ist aber bisher der 10. Dezember. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr zum Release bei Cold War einsteigen wollt, dann schaut hier vorbei: 7 Dinge, die ihr vor dem Kauf vom neuen Black Ops wissen solltet.