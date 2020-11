So wird die Drohne in CoD Warzone ein fliegendes Waffenlager für euch

Dass man die steuerbare Drohne in der Call of Duty: Warzone als fliegende Bombe nutzen kann, dürfte viele von euch schon wissen. Ein Trupp Spieler hat jetzt jedoch noch andere, innovative Einsatz-Möglichkeiten entdeckt.

Was kann man mit der Drohne anstellen? Die Aufklärungsdrohne ist eines der interessantesten Items in Call of Duty: Warzone, welches am wenigsten genutzt wird.

Die Feldaufrüstung lässt euch für eine gewisse Zeit eine kleine Aufklärungsdrohne nutzen, mit der ihr Gegner ausspähen und markieren könnt. Um das Teil nutzen zu können, müsst ihr euch allerdings schutzlos in eine Ecke legen und habt in dieser Zeit keine Kontrolle über eure Spielfigur.

Manchmal kann das Teil echt hilfreich sein, wenn man in einem Gebiet Feinde erfassen möchte. Grundsätzlich zählt das Gadget allerdings eher zu den unbeliebten Feldaufrüstungen, die gerne mal zu einer fliegenden Bombe umfunktioniert werden. Doch die Drohne hat noch Überraschungen auf Lager.

Aufklärungsdrohne wird zum Support-Flieger

Welche Sachen trägt das Gerät noch? Eine paar findige Spieler haben nun entdeckt, dass man mit dem Teil noch mehr Items durch die Gegend fliegen kann. Diese behalten dann ihre volle Funktionalität, können aber durch die Lüfte schweben. Bisher galten C4 und Claymores hier als die beste Bestückung der fliegenden Gadgets, doch ihr könnt noch mehr drauf packen:

Munitionskiste

Panzerungskiste

Trophy-System

Wie sieht das aus? Der YouTube-Kanal „DefendTheHouse“ bringt immer mal wieder sogenannte Mythbuster-Videos.

Hier prüfen sie Gerüchte oder checken Mechaniken, bei denen nicht ganz genau klar ist, wo sich die Grenzen des Machbaren befinden. Und dieses Mal war die steuerbare Drohne dran. Hier ihr englisches Video:

Wie kann man das nutzen? Ihr könnt die Drohne damit zum Beispiel zu einem fliegenden Waffenlager machen. Das kann besonders hilfreich sein, wenn sich euer Trupp ein wenig aufgeteilt hat, aber die aktuelle Position halten möchte.

Einer von euch startet dann die Drohne und ein Team-Mitglied setzt Munitionskiste auf das Gerät. Ihr könnt dann zu euren Kameraden fliegen, die ganz bequem ihre Vorräte aufstocken, ohne ihr Postition verlassen zu müssen. Theoretisch geht das sogar noch weiter – auf der Drohne ist Platz für 2 Kisten und eine Panzerungkiste würde ebenfalls mit drauf passen. Jedoch braucht ihr dafür schon 3 Team-Mitglieder, da jeder nur eine Feldaufrüstung tragen kann.

Ihr könnt zwei Ausrüstung-Kisten nebeneinander auf der Drohne platzieren. Quelle: YouTube

Eine Kiste auf der Drohne ist dann auch eine fliegende Bombe. Zwar haben die Kisten keinen Zünder, wie die Claymore und C4. Doch mit einem gezielten Schuss auf den Nachschub verursachen auch die Kisten eine stattliche Explosion, die Feinde in die KO-Phase reißt. Wenn ihr nah an ein gegnerisches Team heranfliegt und eure Gegner den Störenfried entdecken, erledigen sie sich vielleicht sogar selbst beim Versuch, das Teil aus der Luft zu schießen.

Ebenfalls spannend ist die Kombination mit einem Trophy-System. Das zeigen auch die beiden „Mythbuster“ im Video oben. Beim Testen kommt ihnen ein Gegner zu nahe, den sie – natürlich zu seiner eigenen Sicherheit – aus dem Weg räumen wollen. Der feuert mit einem RPG auf die Warzone-Wissenschaftler. Jedoch wird die Rakete vom Trophy-System direkt zerstört und der Gegner durch die nahe Explosion gleich mit.

Doch am Ende ist es eher eine Spielerei und fällt unter die Kategorie „gut zu wissen, aber selten hilfreich“. Doch oft sind es genau diese Kleinigkeiten, die euch in einer brenzligen Situation den Allerwertesten retten können. Hier findet ihr mehr Infos über die Explosivstoffe in CoD MW & Warzone:

Die Drohne hat sogar noch mehr drauf

Was ist mit dem Multiplayer von Modern Warfare? Hier gibt’s ebenfalls einige interessante Möglichkeiten. So könnt ihr die Bombe in dem Modus Suchen & Zerstören auf die Drohne platzieren und damit über die Map fliegen. Der Glitch ist jedoch nicht Gameplay-relevant, da Gegner trotzdem die Bombe entschärfen können, auch wenn sie nicht am Platz liegt.

Dafür platzieren die Mythbuster erst ein Trophy-System auf dem Gerät und legen danach die scharf gemachte Bombe auf den Kamera-Vogel. Zerstört ihr dann das Trophy-System, bleibt das Sprengstoff-Paket sogar an Ort und Stelle und kann so gemütlich in der Luft stehen bleiben.

Wenn ihr das Trophy-System unter der Bombe zerstört, bleibt sie, wo sie ist. Quelle: YouTube

Wie kann die Drohne noch helfen? Zum Schluss möchten wir euch noch eine Einsatzmöglichkeit der Drohne zeigen, die sehr hilfreich ist, wenn eure Ausrüstungskisten in der Warzone mal wieder blöd auf einer schwer erreichbaren Stelle landet. Das schwebende Gerät ist nämlich stark genug, um die Loadout-Kisten zu bewegen.

Hat euer Mitspieler die Kiste zum Beispiel gekonnt auf den Dächern des Parkplatzes vom Superstore platziert, fliegt mit der Drohne herauf und schiebt die Box einfach herunter. Das kann euch viel Zeit ersparen und macht die Drohne durchaus nützlich. Deswegen kann es sich lohnen, mal so ein Teil mitzunehmen, bevor ihr euer Loadout geholt habt.

Wenn ihr noch weitere kleine Tipps sucht, um die Mechaniken der CoD-Shooter zu eurem Vorteil zu nutzen, empfehlen wir euch diesen Artikel: Sprungtechnik hilft, damit ihr schneller und sicherer über die Map kommt.