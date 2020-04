Einem Trupp ist in Call of Duty: Warzone ein spektakulärer Team-Wipe mit einer selbst gebastelten Killerdrohne gelungen – das Ganze untermalt vom Titanic-Soundtrack. Tausende feiern begeistert den Clip – sogar ein Entwickler.

Das kommt selten vor: Bei Call of Duty: Warzone gibt es immer wieder Videos, die ausgefallene Strategien oder spektakuläre Kills zeigen. Von Illusions-Künsten über Action-Einlagen à la John Wick bis hin zu Spielen mit Lenkrad ist allerlei Abgedrehtes dabei.

In der Community auf reddit erfreuen sie sich großer Beliebtheit, die Fans stehen auf die coolen Einlagen. Doch es kommt nur selten vor, dass sich auch Entwickler zu solchen Clips melden und auf sie reagieren.

Das Team von Redditor arhayden hat aber nun einen spektakulären Squad-Wipe hingelegt und diesen so sehenswert (und hörenswert) festgehalten, dass sogar ein ranghoher Entwickler Lob darauf aufmerksam wurde und Lob und Anerkennung bekundete.

Was genau ist passiert? In einem 4er-Warzone-Match sichtete der Trupp rund um arhayden ein feindliches Team in der Nähe.

Kurzerhand entschlossen sie sich, den Feinden ein nette Überraschung zu schicken. So packte ein Trupp-Mitglied eine kleine Aufklärungs-Drohne aus, ein anderer packte an diese einen C4-Sprengsatz. Dann machte sich die Killerdrohne auf den Weg.

Kurz, bevor die Drohne das gegnerische Team erreichte, stiegen diese in einen Geländewagen und fuhren davon. Die Drohne verfolgte sie und als das Fahrzeug dann bremsen musste, wurde es schließlich von der Killerdrohne erwischt. Die Kill-Szene spielte sich dabei passend zu Céline Dions „My Heart will go on“ aus dem Film Titanic.

Doch seht am besten selbst (unbedingt mit Ton):

Was sagen der Dev und andere Spieler? Das Video wird von Tausenden Fans gefeiert, nach 19 Stunden hat der Clip bereits mehr als 7.000 Upvotes erhalten. Dabei werden nicht nur der sehenswerte Squad-Wipe, sondern auch die musikalische Untermalung gefeiert.

So heißt es vom User kRiz-1988: „Drohnen-Schlag 10/10, Song 11/10“

thiccpan meint: „Das Lied macht es locker zum besten Video, das ich mir heute anschauen werde“

Und b-lincoln sagt: „Urkomisch, wenn Celine loslegt. 10 von 10, werde es mir wieder anschauen. Ich wünschte, es würde eine Möglichkeit geben, das solo zu machen“

Auf reddit meldete sich zudem Joel Emslie, der „Studio Art-Director“ von Infinity Ward zu Wort. Auf reddit unter dem Namen ArtPeasant bekannt, feierte auch er das coole Video mit den Worten „wunderschöner Squad-Wipe“. Es gab also Anerkennung von höchster Stelle.

Was haltet ihr von dem Drohnenkill und der musikalischen Einlage? Ist auch euch schon mal etwas ähnlich Spektakuläres gelungen? Übrigens, bei Modern Warfare und Warzone gab es gestern ein neues Update. Mehr dazu erfahrt ihr hier: CoD: Server voller Warteschlangen – Das ändert sich bei Warzone und MW.