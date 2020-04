In Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle-Royale Warzone kommt es aktuell zu Warteschlangen, wenn man ins Spiel will. Der Grund: Ein kleines Update.

Das ist das Update: Wie Infinity Ward über Twitter bekannt gab, handelt es sich bei dem Update lediglich um einen kleinen Patch. Der geht aktuell auf sämtlichen Plattformen live.

A small patch is rolling out now across all platforms. Click the link to see a list of changes! https://t.co/ZyAg4F4xKy pic.twitter.com/XT0DYfVT9A

— Infinity Ward (@InfinityWard) April 22, 2020