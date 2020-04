Das neue Playlist-Update für Call of Duty: Modern Warfare ist jetzt aktiv und bringt neue Spielmodi. Die versprochenen Änderungen für den Battle-Royale-Modus Warzone fehlen allerdings bislang.

Das steckt im Update: In einem Tweet hat Entwickler Infinity Ward die Änderungen an der Playlist für den Multiplayer von Modern Warfare bekanntgegeben. Das Update ging etwa gegen 20 Uhr deutscher Zeit live. Es ändert sich folgendes:

Der „Aufgeputscht“-Modus (engl. „Cranked“) ist ein Team Deathmatch, in dem ihr 30 Sekunden nach einem Kill sterbt, wenn ihr nicht einen weiteren Spieler tötet. Das macht Aufgeputscht zum perfekten Anti-Camper-Modus.

Hüttenkoller ist die kleinere Version von Lagerkoller. Statt 10-er Karten spielt ihr hier in einer Playlist aus 6v6-Karten mit beliebten Maps wie Rust, Shipment und Shoot House.

Zudem ist im Shop das neue „Ronin“-Bundle aktiv, mit dem ihr einen neuen Operator und einige Skins freischalten könnt.

The Ronin Operator Bundle is available now in #ModernWarfare and #Warzone. pic.twitter.com/fOmweSNbDE