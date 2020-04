Die beiden Shooter-Kracher Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone bringen wieder neue Playlists und besonders Trio-Teams können diese Woche feiern. Dafür schauen Duos in die Röhre. Der Multiplayer bringt einen Anti-Camper-Modus.

Was geht bei CoD Modern Warfare und Warzone? Wie beinahe jeden Dienstag-Abend steht auch heute, am 21. April, ein Playlist-Update bei Call of Duty: Modern Warfare an. So gegen 19 Uhr unserer Zeit dürfte das Update online gehen.

Dabei werden einige Spiel-Modi ausgetauscht und die beiden Titel Modern Warfare & Warzone kriegen damit ein wenig frischen Wind ins Gameplay. Duo-Teams konnten sich dabei nicht halten, denn der erste Duo-Modus des Battle Royale Warzone verschwindet schon wieder.

Zudem kommt unter anderem auch Ronin, ein neuer Operator der Season 3, mit einem eigenen Bundle in den Ingame-Shop. Erfahrt hier, was sonst noch so ansteht.

Trio-Teams kriegen diese Woche ordentlich was zu tun.

Playlist-Update am 21.04. feiert Trios – Duos wieder gestrichen

Warum profitieren Trios besonders? Wenn ihr meist zu dritt in den beiden CoD-Titeln unterwegs seid, könnt ihr diese Woche eine Menge erleben. Insgesamt gibt es 3 spannende Modi für Trios und alle bieten eine Menge Action und fordern euer Teamwork:

Battle Royale Trio

Beutegeld Trio

Feuergefecht-Turnier Trio

Kämpft um Cash, Belohnungen oder um euer Überleben – Als Trio habt ihr die freie Auswahl.

Free-2-Play-Warzoner können die beiden Haupt-Modi des Battle Royale ohne Nachteile genießen. Im regulären Multiplayer steht euch ein Turnier-Modus offen, der je nach Platzierung Preise ausspuckt. Hier könnt ihr euer Kugel-Emsemble weiter aufeinander anpassen und gegen 15 andere Teams beweisen, was ihr drauf habt.

Beim Feuergefecht-Turnier kämpfen 16 Teams um den Sieg und feine Belohnungen.

Was ist das für ein Anti-Camper-Modus? Für Modern Warfare kommt ein alter Bekannter wieder zurück in die Playlist – Aufgeputscht. Ein Modus perfekt für alle, die Camper hassen – Denn die werden hier knallhart in die Luft gesprengt.

Der Modus funktioniert ähnlich wie ein Team-Deathmatch. Doch jedes Mal, wenn ihr einen Gegner erledigt, erhaltet ihr einen Movement-Buff und einen netten Timer von 30 Sekunden. Läuft der Timer ab, machts BOOM und euch gehts wie einer verirrten Semtex – Ihr fliegt weit weg vom nächsten Gegner in die Luft.

Was gibts sonst für die Warzone? Duo-Teams müssen diese Woche wieder auf größere Spiel-Modi zurückgreifen. Obwohl schon lange gefordert und vor dem Wochenende erstmals eingeführt, verschwindet der einzige Duo-Modus schon wieder aus der Playlist. Für viele Spieler kam mit Beutegeld-Duo aber eh nicht der richtige Modus und sie warten weiter auf den BR-2er.

Doch dafür haben die anderen Team-Größen bis 4 Spieler was zu tun. Hier die voraussichtliche Warzone-Playlist:

BR-4er

BR-3er

Beutegeld 3er

BR-Einzel

Ein paar neue Waffen-Bundle kommen auch ins Spiel.

Was gibts sonst für den Multiplayer? Bei dem außerplanmäßigen Playlist-Update letzten Freitag gab es viele Spieler, die sich fürs Wochenende Modi mit kleineren Karten gewünscht hätten. Nachträglich erfüllt Modern Warfare nun diese Wünsche oder kommt den Spielern zumindest ein wenig entgegen.

Denn mit „Cabin Fever“ kommt ein Modus, der euch auf eher kleineren Karten durch die verschiedenen Spiel-Modi scheucht. Der Moshpit enthält aber nicht nur die Mini-Maps, sondern auch mittelgroße Spielfelder:

Rust

Shipment

Shoot House

Hideout

Hackney Yard

Dazu gibts ein paar neue kosmetische Bundles für den modisch-versierten CoD-Soldaten. Manchmal kann auch die Optik einen großen Unterschied ausmachen – Besonders in der stressigen Warzone lässt sich der ein oder andere Soldat von künstlerischen Details ablenken.