Spieler wird in CoD Warzone genial reingelegt – Wärt ihr drauf reingefallen?

Ein Spieler hat in Call of Duty: Warzone auf kreative Art und Weise seinen Gegner in die Falle gelockt und einen einfachen Kill abgestaubt. Dafür wird er von vielen gefeiert. Wärt auch ihr auf diese „Illusion“ reingefallen?

Das wird von der Community gefeiert: Für den Battle-Royale-Modus Warzone gibt es zahlreiche Strategien, die euch zum Sieg führen oder Kills einbringen können. Einem Spieler ist kürzlich dank einer cleveren, künstlerischen Einlage ein sehenswerter Kill gelungen, der auf reddit nun für zahlreiche Lacher und Komplimente sorgt.

Übrigens, auch eine spektakuläre Action-Einlage sorgt aktuell für Gesprächsstoff: CoD Modern Warfare: Spieler begeistert Tausende mit Action wie in John Wick.

So ist das Ganze abgelaufen: Der Redditor Japiecommando hatte sich in einem mehrstöckigen Haus verschanzt und kam dabei auf eine witzige Idee.

Quelle: Reddit-User Japiecommando

Ein Stockwerk unter ihm verewigte er sich mit einem Spray an der Wand. Dabei sprühte er einen lebensgroßen Operator an die Wand, der bei etwas Abstand und bei richtiger Perspektive durchaus mit einem Spieler verwechselt werden kann. Sein Kunstwerk platzierte er dabei so an die Wand, dass ein Spieler, der von unten die Treppe hochkommt, direkt auf diese „Illusion“ blickt.

Kurz darauf kam auch schon ein Opfer, das er von oben durch das Treppenhaus beobachten konnte. Der feindliche Spieler ging langsam und mit der Waffe im Anschlag die Treppe hoch, erblickte dann offenbar das Graffiti und fiel tatsächlich komplett drauf rein. Er eröffnete das Feuer und entleerte gefühlt sein halbes Magazin auf die Wand mit dem Bild.

Dann wurde er jedoch bereits von Japiecommando mit wenigen Treffern gezielt von oben ausgeschaltet. Dieser feierte anschließend den sehenswerten Kill mit einem „Daumen hoch“-Emote an seinen „Helfer“.

Hand aufs Herz – Wärt ihr drauf reingefallen? Die Aktion wird von vielen Reddit-Usern gefeiert, doch es ist nicht das erste Mal, dass eine solche Methode zum Ablenken der Feinde in Warzone zum Einsatz kommt.

Auch im Gulag sorgte eine vergleichbare Taktik bereits für Siege. Zudem berichten einige Spieler in den Kommentaren, dass sie oder ihre Spiel-Kumpanen bereits ähnliche Mittel genutzt haben oder halt eben auf solche auch schon mal selbst reingefallen sind.

Wärt auch ihr auf diese „Illusion“ angesprungen oder seid es sogar vielleicht schon mal? Was haltet ihr von dieser Ablenkungs-Methode? Kennt ihr weitere Tricks, mit denen sich Gegner effektiv ablenken lassen? Übrigens, falls ihr auch ohne diesen Trick ordentlich Kills abstauben wollt – Hier gibt’s Tipps von einem der besten Teams in Call of Duty: Warzone.