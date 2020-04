Im Battle Royale Call of Duty: Warzone könnt ihr euch durch den Gulag ein zweites Leben erkämpfen. Das klappt jedoch nicht immer. Mit einem einfachen, aber genialen Kniff könnt ihr eure Chancen deutlich steigern.

Der Gulag in Call of Duty: Warzone erweitert das CoD-BR um eine ausgefallene Respawn-Mechanik. Allerdings ist ein Sieg in diesem 1vs1-Kampf ums Überleben gar nicht so sicher. Es gibt eine Menge Tipps für den Gulag. Doch ein Kniff ist so einfach, wie genial und könnte euch öfter mal einen lockeren Respawn sichern.

Miese Verwirrungs-Taktik mit Operator-Spray

Was ist das für ein Trick? Ein unbekannter Spieler, nennen wir ihn „200 IQ Gulag-Typ“, setzte hinten in seiner Ecke nach dem Spawn ein Spray, das aussah wie einer der Operator im Spiel.

Ein anderer Spieler, nennen wir ihn „Armer Gulag-Kumpel“, rannte in Richtung Spawn des Gegners und schoss siegessicher auf den Soldaten an der Wand. Danach pustete ihn ein gezielter Schuss aus der 725-Schrotflinte um. Er wusste erst gar nicht, wie ihm geschieht, doch dann wurde ihm klar, dass er von einem grandiosen Trick reingelegt wurde.

Wie sieht das aus? Das Video auf reddit sammelt ordentlich Upvotes und steht aktuell bei 2.200 (15. April, 14:40 Uhr). Gepostet wurde es von „mertino11“, doch der Clip ist von einem Freund von ihm.

Zu sehen ist der „Arme Gulag-Kumpel“, wie er selbstbewusst mit seiner Schrotflinte Richtung gegnerischen Spawn läuft und einen Gegner erwartet. Doch in seiner Konzentration schießt er nicht auf den Spieler, sondern haut seinen Schuss gezielt auf das Spray – Oder eben an die Wand. Durch den Krach wusste der „200 IQ Gulag-Typ“ dann ganz genau, wo sich sein Gegner befindet und konnte ihn locker aus dem Match kegeln.

Das miese Spray sieht einem Operator im Eifer des Gefechts zum Verwechseln ähnlich.

Wann klappt dieser Trick? Ihr solltet im Gulag eher ruhig vorgehen. Wenn ihr selbst eher der Rush-Typ seid und den Gegner schnellstmöglich stellen wollt, dann ist diese Taktik nichts für euch.

Bleibt ihr aber im Gulag eher geduldig und lasst die Gegner kommen, dann setzt von jetzt an immer ein Spray hinter euch, dass ein bisschen wie ein Operator aussieht. Das im Video benutzte Spray gehört übrigens zu den über 100 Belohnungen des Battle Pass aus Season 3. Auf Stufe 14 könnt ihr das gemeinte Spray einsacken.

Feinde, die schnell auf eure Seite und durch die Mitte kommen, könnten abgelenkt werden und ihre Position durch Schüsse auf das Spray preisgeben. Wenn ihr danach selbst ein paar gezielt Schüsse setzt, gehts zurück ins Match. So könnt ihr euch ein paar einfache Gulag-Siege sichern, außer ihr spielt den Gulag mit einem Lenkrad als Controller. Da dürfte jedes Match ein echter Kampf werden.