Es sieht ganz so aus, als gab es mit dem letzten Update für CoD: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone eine versteckte Änderung für das Kampf-Messer. Dieses kann euch nun einen entscheidenden Vorteil bringen, wenn Tempo angesagt ist.

Tempo ist wichtig: Bewegungsgeschwindigkeit kann in Online-Shootern wie Modern Warfare oft entscheidend sein. Wer schneller unterwegs ist, kann sich früher eine Schlüsselposition oder Loot sichern. Oder gerade noch hinter einer Deckung verschwinden, bevor man vom feindlichen Feuer getroffen wird.

Kurzum: Wer schneller ist, sicher sich oft einen entscheidenden Vorteil. Oft entscheidet das über Leben und Tod oder sogar den Ausgang des Matches.

Deshalb haben bisher beim Sprint viele auf Pistolen gesetzt: Rüstet ihr eine Pistole oder ein Messer aus, bewegt ihr euch schneller, als wenn ihr ein Sturmgewehr oder ein MG in den Händen haltet.

Leichte Pistolen wie die X16 lieferten bis vor Kurzem noch eine etwas höhere Geschwindigkeit, zudem konnte man mit ihnen auch feuern. Deshalb werden sie von vielen dem Messer vorgezogen. Doch das könnte sich nun ändern.

CoD Modern Warfare: Die besten Waffen aus jeder Waffengattung (Season 3)

Deshalb lohnt sich das Messer: Mit dem Update vom 14. April kamen einige Änderungen ins Spiel, manche waren jedoch geheim und wurden nicht in den Patch Notes erwähnt.

Dazu gehört wohl auch eine Anpassung des Messers. Denn war man bis dahin mit Pistolen im Sprint etwas schneller unterwegs, so hat sich das nun offenbar geändert.

Wer also schneller unterwegs sein will, sollte unbedingt das Messer ausprobieren. Damit könnt ihr den Taktik-Sprint nicht nur doppelt so lange wie mit Pistolen nutzen – ihr seid nun offenbar auch etwas fixer unterwegs.

Die Sprint-Geschwindigkeit im Vergleich: Der YouTuber Handler hat nach dem letzten Update einige Tests durchgeführt und ist zu folgendem Ergebnis gekommen:

Beim normalen Sprint (1x die Sprinttaste drücken) gibt bei der Bewegungsgeschwindigkeit keinen spürbaren Unterschied zwischen Pistolen und Messer.

Mit einem Messer könnt ihr den taktischen Sprint 4 Sekunden lang nutzen. Mit einer Pistole nur 2 Sekunden lang. Der taktische Sprint lässt euch schneller laufen (2x die Sprinttaste drücken) als der normale, ist aber zeitlich begrenzt.

Nutzt ihr den taktischen Sprint (den im Prinzip jeder nutzt), seid ihr mit einem Messer definitiv schneller unterwegs.

Hier könnt ihr euch die genauen Details des Tests von Handler im Video anschauen:

CoD Warzone: Die besten Waffen mit Setups für eure persönlichen Loadouts

So holt ihr das Maximum aus Messer und taktischem Sprint: Ihr könnt den taktischen Sprint während des Laufens auffrischen, indem ihr (bis zu 2x) den Stim benutzt. Nutzt das Item circa 3 Sekunden, nachdem ihr den taktischen Sprint eingeleitet habt.

Damit wird der Geschwindigkeitsunterschied zwischen Pistolen und Messer nochmal deutlicher. Auch hier seid ihr mit dem Messer schneller unterwegs – und das noch spürbarer als ohne den Extra-Schub durch diesen Ausrüstungsgegenstand. Denn hier könnt ihr vom längeren Taktiksprint des Messers gleich mehrfach profitieren mit insgesamt 12 Sekunden beim Messer statt 6 bei Pistolen.

Beim Stim handelt es sich um einen Ausrüstungsgegenstand, den man auf Level 47 freischaltet und dann im Rahmen seiner Loadouts ausrüsten kann. Stims belegen den gleichen Slot wie etwa Blendgranaten oder der Herzschlag-Sensor. Dieser setzt unter anderem den begrenzt nutzbaren, taktischen Sprint zurück und ihr könnt ihr gleich wieder verwenden.

Es gibt im Battle Royale noch weitere Methoden, wie ihr euch schnell und geschickt über die Karte bewegen könnt. 3 Tipps, um euch in Warzone besser zu bewegen und Kugeln auszuweichen, findet ihr hier.

Fazit: Ist Tempo für euch entscheidend, so seid ihr mit dem Messer schneller unterwegs, wenn ihr den taktischen Sprint verwendet. Unter Einsatz des Stims seid ihr sogar noch schneller.

Wer also einen Run&Gun-Spielstil bevorzugt, Ziel-bezogene Modi wie Suchen&Zerstören spielt oder sich generell etwas schneller bewegen möchte, sollte statt der Pistole nun unbedingt das Messer ausprobieren. Gerade auf den zahlreichen engen Karten des traditionellen Multitplayer mit ihren vielen Deckungsmöglichkeiten könnt ihr euch unter Umständen das ein oder andere Mal einen entscheidenden Vorteil sichern.

Übrigens, morgen kommt ein neues Update und bringt den beliebtesten Modus von Warzone endlich zurück. Ob auch dort möglicherweise wieder geheime Änderungen mit an Bord sind?