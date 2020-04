Call of Duty: Modern Warfare und der Battle-Royale-Modus Warzone haben ein neues Update bekommen. Das ändert die Playlist, bringt einen beliebten Modus aus der Vergangenheit zurück und ersetzt Trios in Warzone.

Was steckt im Update? Das heutige Update vom 14. April 2020 bringt neben einiger Bugfixes eine neue Playlist mit sich. Insgesamt fünf Änderungen gibt es an den Multiplayer-Modi und an Warzone:

Multiplayer Abwurfzone („Drop Zone“) kommt als Hardcore- und Softcore-Modus, ersetzt Deathmatch-Herrschaft 10v10-Playlist „Lagerkoller“ kommt mit Cranked, Abschuss bestätigt, Herrschaft und Hardpoint Die Hardcore-Version von „Lagerkoller“ hat statt „Hardpoint „Team Deathmatch“ in der Rotation Der Nachtmodus-Moshpit wurde entfernt

Warzone „Zielfernrohre und Flinten“ ist ein Trio-Modus in dem es nur Scharfschützengewehre und Schrotflinten gibt. Er ersetzt den Trio-Modus.



Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Seite der Entwickler.

Neue Modi in der Playlist

Was ist Abwurfzone oder „Drop Zone“? Drop Zone ist ein Modus, der ursprünglich in einem der Vorgängerteile, Modern Warfare 3, eingeführt wurde. In diesem gibt es keine Killstreaks wie in normalen Modi, sondern abgeworfene Vorratslieferungen.

Diese sind dementsprechend umkämpft, denn beide Teams versuchen, die Kiste zu erreichen und zu sichern. Punkte gibt es dafür, in der namensgebenden „Drop Zone“ zu stehen.

In Drop Zone kämpft ihr um Vorräte.

Der Modus war nun schon mehrere Male im Spiel, erstmals an Weihnachten 2019, und hat den Spielern bisher ziemlich gefallen. Er sorgt für mehr Action und eine andere Taktik als die meisten Modi.

Was ist mit dem Trio-Modus? Nachdem es viel Ärger gab, dass die Entwickler den Trio-Modus aus Warzone gekickt haben, wurde er erst am 10. April wieder eingeführt. Offenbar aber nur für kurze Zeit, denn jetzt ist er schon wieder durch die neue Variation „Zielfernrohre und Flinten“ ersetzt worden.

Dieser neue Modus ist allerdings auch für Teams aus drei Spielern ausgelegt. Nur eben mit der Limitierung, dass lediglich bestimmte Waffengattungen genutzt werden können. Das bringt allerdings den Vorteil mit sich, dass diese Waffen im neuen Modus besonders schnell gelevelt werden können – dank eines weiteren Events, das am Wochenende läuft.

Was haltet ihr von den Änderungen?