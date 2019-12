In Call of Duty: Modern Warfare steht heute, am 24. Dezember 2019, noch ein neues Update für PS4, PC und Xbox One an. Dieser bringt neue Spielmodi, einen XP-Bonus, ein neues Bundle im Shop und etliche Bug-Fixes. Die Patch Notes haben wir hier für euch.

Das steckt im Update: Das neue Update an Weihnachten erweitert die Inhalte der kürzlich erschienenen Season 1 von Modern Warfare. Dabei sind:

der neue Spielmodus „Snowfight“ („Schneeschlacht“)

der neue Spielmodus Drop Zone

Doppelte XP und Tier-Level-XP für den Battle Pass

neues Shop-Bundle „Mad Chemist“ („Verrückter Chemiker“)

Bugfixes

Drop Zone

Die beiden neuen Spiemodi sind dabei noch nicht die kommenden klassichen Modi, die aus einem kürzlichen Leak bekannt geworden sind.

Wann kommt der Patch? Die neuen Inhalte sollen heute, am Abend des 24. Dezember, um 19 Uhr deutscher Zeit erscheinen (10 AM PT). Die beiden Modi sind dann bis zum 31. Dezember um 19 Uhr verfügbar, der XP-Bonus hält noch bis zum 27. Dezember um 19 Uhr.

Update am 24. Dezember – Inhalt und Patch Notes

Das sind die neuen Modi: Der Modus „Snowfight“ wird eher ein Spaß-Modus, während „Drop Zone“ eine Spielmechanik vollständig umstellt. So funktionieren die Modi:

Snowfight – Ihr kämpft auf der Weihnachts-Edition der Docks (Winter Docks) ein 2vs2 Gunfight-Match (Feuergefecht). Dabei bekommt ihr jedoch keine Waffen, sondern müsst euch mit Schneebällen bekämpfen.

Drop Zone – Ihr müsst eine Abwurfzone (Drop Zone) halten, um an die begehrten Killstreaks zu kommen. Nur über die dort abgeworfenen Versorgungspakete gibt es die Killstreaks. Der Modus ist stark zielgerichtet.

Beide Modi erweitern die standardmäßigen Multiplayer-Modi um die Dauer, die sie verfügbar sind. Ob in der Schneeballschlacht auch das besondere Weihnachts-Easter-Egg der Winter Docks verfügbar ist, wissen wir noch nicht genau.

Das steckt im neuen Bundle: Das neue Bundle kommt für den Operator Krüger, den ihr unter anderem zusammen mit der Vollstrecker-Medaille freischalten könnt. Im Bundle stecken:

ein Skin für Krüger mit Gasmaske

Waffen-Skins für die PP-19 Bizon und die .357

ein Messer-Skin

eine Uhr

Emblem, Quip und Finisher

2 Skips für Battle-Pass-Level

Das Bundle kostet 2400 CoD-Points (19,99€).

Das bringen XP-Bonus und Bugfixes: Der XP-Bonus erlaubt es euch, die Level des Battle Pass noch schneller aufzusteigen oder die Aufsätze für Waffen noch schneller freizuschalten. Nutzt die Zeit, um eventuell besonders unbeliebte oder knifflige Waffen, wie Pistolen zu leveln.

Bei den Bufgfixes kümmern sich die Entwickler unter anderem um ein Problem mit den Feldaufwertungen, fügen ein neues Menü zur Auswahl der Trials hinzu und passen die Lautstärke von Schritten an. Letzteres ist ein großes Problem, das Spieler schon lange ansprechen.

Die vollständigen Patch Notes findet ihr laut Activision auf der Website von Infinity Ward, sobald sie dort verfügbar sind.