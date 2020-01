Cheater sind in Multiplayer-Spielen wie Call of Duty: Modern Warfare ein echtes Problem, doch nicht immer steckt hinter einem kuriosen Tod ein dreister Schummler. In einem neuen Clip dachte der Spieler erst, ein mieser Cheater hätte ihn erwischt. Dabei war es ein Messer, mit einer offenbar tödlichen Mission.

Obwohl der Fokus von rasanten Ego-Shootern wie Call of Duty: Modern Warfare meist auf den Schusswaffen liegt, gehören Messer mit zu den tödlichsten Waffen in MW.

Ob als Nahkampfwaffe oder Wurf-Variante, Messer erledigen Gegner zuverlässig mit einem Treffer und Wurfmesser entwickeln auch gerne mal ein verhängnisvolles Eigenleben.

Ein neuer Clip zeigt nun, wie ein Spieler Opfer eines solch „Magischen Messers“ geworden ist. Eigentlich dachte er, ein Cheater hätte ihn erwischt, doch die Kill-Cam zeigt den wahren Täter – ein fies-fliegendes Messer.

Messer-Clip zeigt die unglaublichen Fähigkeiten der Wurfmesser

Was ist das für ein Clip? Auf reddit teilte „Brightwing9“ den Clip, der mittlerweile schon über 12.000 Upvotes sammeln konnte. (1. Januar 2020 gegen 12:30 Uhr)

Was gibts zu sehen? Nachdem „Brightwing9“ von einem Gegner mit Einsatzschild per Wurfmesser erledigt wird, überspringt er die Kill-Cam um direkt zu spawnen. Er geht ein paar Schritte vorwärts und liegt dann schon wieder am Boden.

Im ersten Moment dachte er noch, dass er von einem Cheater erledigt wurde. Derzeit treiben nämlich gemeine Glitcher ihr Unwesen, die hinter Wänden oder sogar unter dem Boden der Map rumschleichen, um gefahrlos Gegner zu erledigen.

Doch mit einem Blick auf die Kill-Cam wurde klar, das war ein Wurfmesser-Kill der besonderen Art. Er wird nämlich vom selben Typen und wieder mit einem Wurfmesser erledigt, jedoch nimmt das Messer einen wirklich ungewöhnlichen Weg über mehrere Ecken.

Spieler mit Einsatzschilden haben gern Messer dabei.

Wie geht so was? Wurfmesser haben die Fähigkeit, von Oberflächen abzuprallen und fliegen dadurch teilweise wild durch die Gegend.

Wenn ihr ein Messer gerade in Richtung Wand werft, bleibt die Klinge für gewöhnlich dort stecken, wo ihr hingeworfen habt. Werft ihr das Messer allerdings in einem spitzen Winkel auf eine Oberfläche, prallt die Wurf-Waffe ab und fliegt noch ein Stück weiter.

Den ersten Abpraller könnt ihr dabei noch relativ gut kontrollieren. Alles, was danach geschieht, bleibt meist absolutes Glück.

Messer-Kills sind One-Shots, wenn man denn trifft

Also reines Glück? In diesem Fall, ja. Der Spieler mit dem Einsatzschild wollte mit dem zweiten Messer eigentlich einen anderen Gegner erledigen und schickte die frisch gewetzte Klinge auf ihre mörderische Reise.

Das Messer prallt an 4 Oberflächen ab, bevor es wieder beim armen „Brightwing9“ landet, der kaum weiß, wie ihm geschieht. Ein solcher Move ist kaum zu kontrollieren, aber wirklich schön anzusehen.

Was kann man mit Messern noch so anstellen? Mit ein bisschen Übung werden die One-Shot-Waffen zu hilfreichen Gadgets im Kampf gegen wütende Gegner.

Da ihr die Wurfmesser wieder aufheben könnt, habt ihr theoretisch unendlich Munition für eure Privat-Ausrüstung und könnt gnadenlos ein Gegner nach dem anderen erledigen.

Passt auch bei Modi mit nur einem Leben auf die Messer auf. Auf einigen Maps ist es möglich, ganz leicht gleich zu Start ein paar Wurfmesser-Kills zu landen. Damit geht ein Team mit einem großen Vorteil ins Match.

Bekamt ihr auch schon mal auf diese fiese Art ein Messer in den Rücken oder hat sich eins eurer Wurfmesser schon einmal so verselbstständigt? Es gibt viele verrückte Arten, um in CoD zu sterben: