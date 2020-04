CoD Warzone: Update bringt morgen euren beliebtesten Modus zurück

Call of Duty: Warzone, der Battle-Royale-Modus, von CoD: Modern Warfare, wird morgen früh ein Playlist-Update erhalten. Mit an Bord ist eine Änderung, die von vielen lautstark gefordert wurde.

Das hat Infinity Ward für heute angekündigt: Das dürfte zahlreiche Spieler freuen: Wie Infinity Ward, die Entwickler von CoD: Modern Warfare und Warzone, kürzlich auf Twitter mitteilten, kehren morgen die Trios ins Battle Royale zurück – ein 3-Spieler-Modus.

So wird es morgen, am 17. April, um 8:00 Uhr deutscher Zeit, ein Playlist-Update geben, mit dem das Dreier-Format wieder aktiv wird.

We hear you loud and clear! We'll be doing a playlist update tomorrow night, Thursday, April 16th at 11PM PST that brings BR Trios back to #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 16, 2020

Bedenkt: Auch, wenn im Tweet der 16. April angegeben wird – 11PM PST am 16. April in den USA entspricht 8 Uhr morgens des 17. April in Deutschland.

Deshalb dürfte die Änderung viele Spieler freuen: Ganz einfach – Trios ist aktuell für viele einfach das beste und beliebteste Format in Call of Duty: Warzone. Das wurde schnell deutlich, als Trios mit Beginn der Season 3 erstmals entfernt und durch Quads ersetzt wurde.

Der Aufschrei in der Community war groß, Fans gingen massenweise auf die Barrikaden und forderten die Rückkehr von Trios. Diese kamen daraufhin dann auch zurück, doch das beliebte Format wurde mit dem Update am vergangenen Dienstag, den 14. April, erneut entfernt – diesmal zugunsten des zeitlich limitierten Modus Zielfernrohre und Flinten (Scopes and Scatter Guns).

In den letzten Tagen war die Aufregung auf reddit und in den sozialen Medien deshalb wieder entsprechend groß. Spieler, YouTuber und Streamer fordern erneut die Rückkehr der Trios. Kaum einer kann nachvollziehen, warum die Entwickler den Modus nach der ersten Protestwelle wieder entfernt haben.

Warzone würde sich für viele nun mal am besten im Trios-Format spielen, so der Grund-Tenor. Generell wird dabei aber gefordert, nicht ständig Modi zu entfernen, sondern alle Formate gleichzeitig verfügbar zu machen, sodass Teams jeder Größe – von Solo bis Quads – stets auf ihre Kosten kommen.

Wie die Entwickler im Tweet anmerkten, hat man das Feedback deutlich gehört und bringt deshalb Trios morgen erneut zurück. Ob der zeitlich limitierte Modus dafür nun weichen muss, oder ob Trios zusätzlich die Playlist ergänzen wird, ist dabei noch nicht klar.

Was ändert sich noch morgen früh? Das haben die Entwickler bislang noch nicht verraten. Man geht aber davon aus, dass auch die Playlists und Modi im traditionellen Multiplayer aufgefrischt werden könnten und dass neue Bundles für den Ingame-Shop kommen.

Was sagt ihr? Spielt ihr auch am liebsten Trios? Mögt ihr lieber Quads? Und was haltet ihr davon, dass die Modi ständig rotieren? Übrigens, bald könnte ein weiteres Format Einzug in Warzone halten: Nervt euch der Quads-Modus? Alternative könnte bald kommen.