Einen verrückten Sieg im Gulag von CoD:Warzone erreichte dieser Spieler mit einem Lenkrad. Dabei konnte er nicht mal nach links oder rechts gucken.

Was ist passiert? Statt mit Maus und Tastatur oder einem Standard-Controller für PS4/Xbox One, zockte dieser Spieler in CoD Warzone mit einem Lenkrad. Mit ihrem Aufbau wurden die Teile eher für Rennspiele oder Simulationen entwickelt.

Jetzt sollte man annehmen, dass der Spieler damit nur verliert. Doch er holte sich einen lustigen Sieg im Gulag, der dem Gegner vermutlich richtig peinlich sein wird.

Lenkrad gewinnt im 1v1 – Gulag von Warzone

So lief das Match: Der YouTuber Noel Miller steuerte mit dem Lenkrad seinen Charakter in Warzone. Das Problem dabei war, dass er sich nicht umsehen konnte, sondern nur seitwärts laufen. Das Zielen mit seiner Waffe war also unmöglich, die zeigte immer starr nach vorne.

Gleich zu Beginn des Matches sieht man aber, dass er damit super als Fluchtwagenfahrer taugt. Und das sorgte für lustige Szenen, als sich Miller wie ein Uber-Fahrer verhielt.

Schließlich wird er aber doch niedergeschossen und landet im Gulag. Darin treten zwei Spieler auf einer besonders engen Karte gegeneinander an und kämpfen um Leben und Tod. Der Gewinner darf wieder ins Match.

Im Video von Noel Miller seht ihr den verrückten Lenkrad-Kill – Mobile-User spulen auf etwa 2 Minuten und 15 Sekunden vor

Obwohl er einen riesigen Nachteil beim Zielen hatte, gewann er das Gulag. Der Gegner lief ihm quasi direkt vor sein Lenkrad die Flinte. Nutzt diese 10 Tipps, wenn ihr häufiger im Gulag gewinnen wollt.

Was sagen die Zuschauer? In den Kommentaren unter dem YouTube-Video schreiben Spieler:

Stellt euch vor, jemand, den er umgebracht hat, sieht das Video und findet heraus, dass ihn jemand tötete, der ein Lenkrad zum Spielen nutzt. Ich würde nie wieder Warzone spielen

Wenn du der Typ bist, der im Gulag von einem Typen mit Lenkrad getötet wurde, dann deinstalliere bitte das Spiel

Auch, wenn ihr kein Lenkrad besitzt, lohnt sich das Einloggen bei Warzone gerade richtig. Denn die Entwickler verschenken gerade schon wieder 15€ als Ingame-Belohnung, weil sie es das erste Mal verbockt haben.