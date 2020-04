CoD MW verschenkt 15€ als Ingame-Belohnung, weil sie’s beim 1. Mal verbockt haben

Spieler von Call of Duty: Modern Warfare und dem Battle Royale Warzone profitieren aktuell von einem Geschenk, das es eigentlich vor ein paar Tagen schon gab. Mit etwas Glück sichert ihr euch ein 15€ teures Geschenk – gleich zwei Mal.

Was ist das für ein Geschenk? Zum Ende der Season 2 von Modern Warfare wollte Activision den Spielern ein Geschenk machen. Wer den Battle Pass von Season 2 besaß, bekam gleich zehn Stufen dort geschenkt.

Ein Stufenaufstieg kostet sonst entweder Spielzeit oder 150 CoD Points, umgerechnet etwa 1,50€. Das Geschenk von zehn Stufen entspricht also etwa 15€ an Gegenwert.

Eigentlich sollten Spieler damit leichter, die letzten Belohnungen des Battle Pass von Season 2 noch kurz vor Season-Ende erhalten können, jedoch hat das nicht ganz funktioniert.

Wer sie noch nicht hatte, konnte sich so die neuen Waffen von Season 2 freischalten. Das funktioniert jetzt ab Season 3 über Herausforderungen.

Viele Spieler, die schon höhere Battle-Pass-Stufen erreicht haben, berichteten, dass sie das Geschenk nicht erhalten haben. Es ging um Spieler, die auf Stufe 91 oder höher im Battle Pass der Season 2 waren. Die gingen leer aus.

Was gibt es jetzt? Nun hat Activision entschieden, dass das Geschenk ein zweites Mal zu verteilen an all die Spieler, die es noch nicht erhalten haben. Ursprünglich sollten die Stufenaufstiege ohnehin auf die neue Season 3 von Modern Warfare übertragbar sein.

Da das offenbar nicht für alle funktioniert hat, können diejenigen, bei denen es nicht klappte, das Geschenk nun erneut einlösen.

Wie bekomme ich das Geschenk? Um euch die zehn Stufen zu sichern, müsst ihr euch einfach nur einloggen und im Multiplayer-Menü oder bei Warzone den Punkt „Battle Pass“ ansteuern. Dort sollte dann schon eine Meldung mit dem Geschenk auf euch warten.

Bildquelle: GameStar

Doppeltes Geschenk wegen Bug – Wieder mit Bug?

Einige Spieler berichten nun davon, dass sie die Stufensprünge erhalten, obwohl sie bereits zu Season 2 davon profitiert haben. Sie erhalten das Geschenk also ein zweites Mal und sparen noch mehr Geld (oder Zeit).

Andere Spieler schreiben dagegen etwa auf reddit, dass sie trotz des Bugs in Season 2 auch jetzt kein Geschenk erhalten haben. Sie gehen bisher leer aus.

Dabei gilt allerdings, dass nur Besitzer des Battle Pass überhaupt davon profitieren sollten, wie es ursprünglich hieß. Wer sich den Battle Pass für umgerechnet 10€ (1000 CoD Points) nicht gekauft hat, sollte auch kein Geschenk erhalten.

Was wir allerdings nicht wissen ist, ob es genügt, den aktuellen Battle Pass von Season 3 zu kaufen, um sich für die Stufensprünge zu qualifizieren.