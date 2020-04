CoD MW & Warzone: Steigt jetzt kostenlos 10 Stufen im Battle Pass

Call of Duty: Modern Warfare & der F2P-Ableger Warzone zeigen sich in der letzten Woche der Season 2 großzügig. Fürs Wochenende gibts Double XP und vorher schon 10 Stufen für den Battle Pass geschenkt.

Wie krieg ich die Gratis-Stufen? Um jetzt die kostenlosen Stufen einzusacken, braucht ihr den aktuellen Battle Pass von Call of Duty: Modern Warfare. Ihr müsst also die 1.000 CoD-Points investiert haben, um jetzt von dem kräftigen Stufen-Sprung zu profitieren.

Die Einlösung ist dabei ganz einfach.

Geht auf den Menü-Reiter „Shop“

Hier solltet ihr vorher schon die verführerisch blinkende Anzeige „Gratis-Bundle“ sehen

Im Shop findet ihr dann unter dem Punkt „Individuell“ die Kachel mit dem „Gratis-Bundle“

Aktiviert es und ihr erhaltet direkt die 10 Stufen geschenkt

„Gratis ist immer noch der beste Preis!“

Was, wenn mein BP schon voll ist? Selbst dann lohnt sich die Aktivierung des Bundles für euch. Activision erklärte, das die Aufstiege auch für die Stufen des zukünftigen Passes zählen. Seid ihr also bereits Stufe 100 und habt vor, euch den Season-3-Pass ebenfalls zu holen, dann steigt ihr direkt mit den 10 kostenlosen Stufen ein.

Wenn ihr also schon ziemlich weit mit dem BP seid und dieses Wochenende eh zocken wollt, dann holt euch das Geschenk erst kurz vor Schluss. Es gibt ab heute Abend, 3. April – 19:00 Uhr, Double-XP auf alle 3 Fortschritts-Säulen (Battle Pass, Account-Stufe, Waffen-Level). Solltet ihr dann beim Zocken von Stufe 87 auf Stufe 95 aufsteigen, könnt ihr euch am Sonntag den Bonus holen und 5 Stufen in den nächsten Battle Pass mitnehmen.

Wie lange habe ich dafür Zeit? Laut des entsprechenden Blogposts von Activision könnt ihr euch das BP-Geschenk bis zum Montag, dem 6. April, 8:00 Uhr morgens abholen. Ihr habt also das ganze Wochenende Zeit, um dem CoD-Shop einen Besuch abzustatten.

Lohnt sich der Battle Pass jetzt? Wenn ihr den Battle Pass jetzt noch nicht habt, lohnt es sich auch kaum. Es sei denn, ihr habt in der Season 2 ordentlich gezockt und seid jetzt auch schon ziemlich weit.

Battle Pass von CoD – Für wen lohnt es sich?

Habt ihr jetzt schon Stufe 70 erreicht und von den CoD-Points, die der BP auch auf dem kostenlosen Belohnungs-Pfad ausspuckt, noch nichts ausgegeben, dann finanziert ihr nämlich auch direkt den nächsten Battle Pass von Season 3.

Insgesamt könnt ihr euch 1.300 CoD-Points aus dem Pass freispielen, bei 1.000 CoD-Points Kosten. Ein faires Modell, wenn ihr den BP so weit leveln könnt.

Was gibts sonst mit Season 3? Schon am Dienstag, dem 7. April, könnte die nächste Season starten.

Dank Leaks, Daten-Analysen und aufmerksamen Spielern wissen wir schon ungefähr, was uns in der Season 3 erwartet. Davon ist aber bisher nichts bestätigt. Activision hält sich hier, wie bei bisher allen neuen Inhalten für Modern Warfare, mit neuen Informationen zurück.