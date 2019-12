Mit dem Season-1-Refresh am 18. Dezember kam bei Call of Duty: Modern Warfare ein neuer Modus in die Playlist. Bei „Aufgeputscht“ („Cranked“) seid ihr durchgängig unter Stress und müsst Kills machen, um zu überleben!

Wieso gibts neue Modi beim aktuellen CoD? Die Spieler von Call of Duty: Modern Warfare bekommen im Laufe der Zeit immer wieder neue Inhalte und die derzeit laufende Season 1 bringt den CoD-Soldaten neben frischen Maps auch wechselnde Modi.

Mit dem großen Season 1-Refresh vom 18. Dezember kam der neue Modus „Cranked“ ins Spiel, der einigen Spielern noch aus CoD: Ghosts bekannt sein dürfte.

Die Regeln erinnern auch ein bisschen an den Action-Streifen „Crank“: Gebt richtig Gas oder ihr seid erledigt!

In Cranked gehts vorwärts!

Neuer Modern Warfare-Modus bringt euch ins schwitzen

Was ist das für ein verrückter Modus? Dieser Anti-Camper-Modus kommt mit einem neuen Gameplay-Element und jagt euch nach 30 Sekunden ohne Kill schonungslos in die Luft.

Das sind die Regeln von „Aufgeputscht“

Spielregeln wie beim Team-Deathmatch.

Das Team mit 150 Abschüssen gewinnt die Runde.

Matchdauer 10 Minuten.

Macht ihr einen Kill, seid ihr Cranked. Ein Bonus auf eure Tempowerte für 30 Sekunden. Ihr rennt schneller, eure Waffen-Mobilitäts-Werte sind erhöht. Der Buff wird bei jedem weiteren Kill auf 30 Sekunden zurückgesetzt. Läuft der Buff aus, endet euer Killstreak mit einer Explosion.



Der Modus zwingt euch, nach dem ersten Kill weiter Gas zu geben. Camper können nicht einfach für längere Zeit einen bestimmten Spot bewachen, weil sonst auch ohne Feindbeschuss schnell Feierabend ist.

Wenn der Timer abgelaufen ist, dürft ihr neu spwanen.

Wie kann ich das überleben? Passt euch der schnellen Spielweise an und wählt auch euer Loadout entsprechend.

Der Modus verlangt High-Speed und verbessert eure Geschwindigkeit im aufgeputschten Zustand. Falls euer Setup bereits auf ZV-Geschwindigkeit und Mobilität ausgelegt ist, habt ihr im 1vs1 gute Chancen.

Eine richtig gute Run&Gun-Waffe kann euch hier den Vorteil bringen, wählt die Waffen aber auch entsprechend der Karten. Auf ein Zielvisier zu verzichten könnte ebenfalls helfen.

Nehmt eine Maschinenpistole für die kleinen Karten und ein Sturmgewehr für die großen Maps. Neben der M4 eignet sich hier auch die Battle-Pass Waffe RAM-7.

Traumstart für Cranked, aber bleibt der Modus überhaupt?

Was sagen die Spieler dazu? Der Modus kommt echt gut an. Das Prinzip macht das Campen deutlich schwieriger und das gefällt den CoD-Soldaten. Hier ein paar Stimmen aus der Community:

SNFN: „Cranked macht das Spiel so viel angenehmer. Definitiv mein Lieblings-Spielmodus.“

„Cranked macht das Spiel so viel angenehmer. Definitiv mein Lieblings-Spielmodus.“ krohn7master: „Cranked ist der Gamemodus, der MW für mich gerettet hat.“

„Cranked ist der Gamemodus, der MW für mich gerettet hat.“ JeffCrisco: „Cranked ist der beste Modus im ganzen Spiel.“

Eine Menge Spieler sind sich einig, dass der Modus mit zu dem besten gehört, was ihr derzeit in CoD zocken könnt.

Für krohn7master rettet der Cranked-Modus sogar das ganze Spiel. Vielleicht wurde er ja auch befragt, als Modern Warfare wissen wollte, was sie tun müssen, damit ihr wieder spielt.

Die Spieler haben Angst, dass der Modus gleich wieder aus dem Spiel genommen wird.

Bleibt der Modus im Spiel? Der Modus kam jetzt im Laufe der Season 1 in die Playlist und die Entwickler wechseln hier ziemlich oft durch.

Die Spieler befürchten nun, dass der Modus schnell wieder verschwinden könnte und posten jetzt schon vielfach die Bitte, dass „Cranked“ dauerhaft Teil der öffentlichen Spiele werden soll.

Schon beim „24/7 Shoot House“-Modus haben die Entwickler auf die Wünsche der Community gehört, auch wenn das Mono-Map-Gefecht mittlerweile wieder weichen musste.

Habt ihr den neuen Modus schon ausprobiert? Was sagt ihr zu den High-Speed-Schlachten?