Ein Call of Duty von 2017 ist gerade eines der meistverkauften Spiele auf Steam – dank einer kostenlosen Mod

Auf Steam erlebt gerade ein jahrealtes Call of Duty einen zweiten Frühling und gehört zu den Topsellern der Plattform. Doch was steckt dahinter?

Was steckt hinter dem plötzlichen Erfolg? Auf Steam ist gerade Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017) eines der meistverkauften Spiele. In der Topseller-Liste der Plattform rangiert der Shooter aktuell auf Platz 7 – noch vor dem kommenden Black Ops 6 (Stand: 13. August 2024, 11:30 Uhr via Steam).

Dieser plötzliche Erfolg ist einer kostenlosen Mod namens „H2M“ zu verdanken, die am 16. August erscheinen soll. Die Mod hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Multiplayer-Erlebnis von CoD MW2 (2009) nachzubilden.

Um die „H2M“-Mod spielen zu können, müsst ihr jedoch Modern Warfare Remastered (MWR) auf Steam besitzen, da die Mod auf dem Shooter basiert. MW Remastered erschien ursprünglich 2016 in einem Bundle mit Call of Duty: Infinite Warfare, wurde dann aber 2017 als Standalone-Version veröffentlicht.

MW2 neu erfunden

Was ist das für eine Mod? Modern Warfare 2 von 2009 gehört zu den beliebtesten CoDs aller Zeiten und belegte in einer Umfrage auf MeinMMO Platz 1 als das beste CoD aller Zeiten.

„H2M“ möchte CoD-Fans genau das Gefühl, genau die Multiplayer-Erfahrung wiederbringen, die sie an MW2 so liebten. Um das zu erreichen, haben sich die Entwickler der Mod ein paar Besonderheiten einfallen lassen:

Ihr könnt alle Maps aus Modern Warfare Remastered spielen (die ihr besitzt) sowie alle Maps des originalen MW2 Multiplayers. Insgesamt soll es beim Launch über 50 Maps geben.

Es gibt Waffen, Aufsätze, Perks und Killstreaks aus MW2

Es gibt 10 Prestige-Stufen mit jeweils 70 Rängen. Wenn Spieler Prestige 10 erreicht haben, können sie bis Level 1.000 spielen.

Es gibt die klassischen Camos aus MW2, die verdient werden können, sowie neue Tarnungen. Das Gleiche gilt für die Embleme.

Einige der neuen Camos sind laut den Entwicklern speziell animiert.

Hier geht es zu der Website der Mod, auf der ihr auch den Download findet:

Solltet ihr euch jetzt also MW Remastered kaufen? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Auch wenn die Mod wirklich interessant klingt und auch einige aktive Spieler haben könnte, ist es eine inoffizielle Modifikation eines CoDs. Die Chance ist groß, dass Activision die Mod schließen lassen wird, da die Entwickler der Mod keine Lizenz für die verwendeten Inhalte gekauft haben.

Auch andere Spieler, die Interesse an der Mod haben, äußern deshalb Bedenken:

„Activision hält sich im Moment zurück, um die MWR-Verkäufe über Steam zu sichern, nur damit sie die Mod nach der Veröffentlichung wieder vom Markt nehmen können.“ (via X.com)

„Kauft nicht MWR auf Steam für die ‘MW2 Remastered’-Mod. Die Mod wird mit Sicherheit vom Markt genommen.“ (via Reddit)

Bereits in der Vergangenheit ist Activision gegen ähnliche Projekte vorgegangen und hat sie entfernen lassen. Wenn ihr jetzt also MWR kauft, weil ihr die Mod spielen wollt, solltet ihr euch des Risikos bewusst sein, dass die Mod nur wenige Tage oder Wochen spielbar sein kann. Immerhin ist MWR aktuell auf Steam im Angebot und für knapp 20 Euro zu haben.

