Spieler verliert seine Freundin wegen CoD, die heiratet einen anderen – dabei wollte er nur nett sein

Ein Spieler hat seiner Freundin Call of Duty geschenkt, damit sie gemeinsam zocken können. Aber sie hat dabei nicht nur Warzone für sich entdeckt, sondern auch einen anderen Mann.

Die einen Spieler lernen ihre Partnerin in einem MMORPG kennen, andere Spieler berichten von gescheiterten Beziehungen, was zur Folge hatte, dass sie ihr Lieblingsspiel nicht mehr zocken können. In einem Kommentar auf Reddit berichtet ein Spieler von seiner Beziehung, die endete. Besonders ärgerlich: Das lag auch noch an dem Spiel, dass er seiner damaligen Freundin geschenkt hat.

Welches Spiel hat er verschenkt? Der Nutzer „YouToot“ schreibt in einem Kommentar auf Reddit, dass er seiner Freundin eine Kopie von Call of Duty geschenkt hat. Er berichtet, dass ihm die Idee kam, als er Warzone gespielt hat:

Als sie den Battle-Royale-Modus namens Blackout hinzugefügt haben, der später zu Warzone wurde, lief es zwischen uns ziemlich schlecht, und ich meinte, „Hey, das ist mal etwas cooles Neues, das könnte dir echt gefallen. Wir können das zusammen spielen.“ Also habe ich eine zweite Kopie gekauft und auf ihrem Computer installiert. Und wir haben es richtig viel gespielt.

Mittlerweile gibt es Warzone auch als Mobile-Version:

Wen hat seine Freundin geheiratet? Im Kommentar schreibt „YouToot“ weiter, dass „dieser Typ“ eines Tages ihrer Lobby beigetreten sei. Und dann sei es passiert. Er erzählt, dass seine Freundin am Ende von Ontario, Kanada, nach Florida gezogen sei. Sie hat „einen Typen geheiratet, mit dem wir verdammt nochmal Call of Duty gespielt haben“, stellt er fest.

Wie reagieren andere Spieler? „Icy-Championship6654“ schreibt scherzhaft, dass „YouToot“ ein richtig guter Wingman ist. Ein Wingman ist jemand, der andere beim Dating unterstützt, indem er ihnen dabei hilft, besonders gut anzukommen. „Aber ernsthaft, tut mir leid, dass das passiert ist“, ergänzt er nach dem Scherz.

Ursprünglich ging es aber um eine eher positive Kennenlern-Geschichte. Denn der Kommentar von „YouToot“ befindet sich unter dem Reddit-Beitrag von „TympannelPoppy.“ Der zeigt in seinem Post zwei Personen, die sich in GTA Online kennengelernt haben und „richtig gute Freunde“ wurden. Sie haben sich im „echten Leben“ getroffen und ein gemeinsames Foto an ihrem Lieblingsort aus dem Game gemacht.

