Ehepaar erzählt uns, wie sie sich im MMORPG getroffen haben: „Das größte Problem war natürlich die Entfernung“

MMORPGs und Online-Spiele sind ein Ort, in denen sich täglich Millionen von Menschen begegnen und sich kennenlernen. Wir von MeinMMO haben mit einem Ehepaar gesprochen, das sich in World of Warcraft kennengelernt hat.

Während Quests, Raids und PvP zweifelsfrei die Kerninhalte von MMORPGs darstellen, sind es die sozialen Interaktionen und das gemeinsame Spielen, die diese Inhalte zu etwas Besonderem machen. Viele von uns trafen online gute Freunde, mit denen man in einer Gilde zusammengespielt und manchmal auch außerhalb des Spiels getroffen hat, wie etwa eine Star-Citizen-Gilde aus Österreich.

Man lernt sich über die gemeinsamen Aktivitäten kennen, spricht regelmäßig in den Voice-Chats und hat Spaß zusammen. Dank des gemeinsamen Hobbys gibt es auch Tonnen an Gesprächsthemen und es wird selten langweilig. Und manchmal kommt es auch dazu, dass sich zwei Menschen ineinander verlieben und am Ende sogar heiraten.

Mit einem solchen Ehepaar aus World of Warcraft haben wir von MeinMMO gesprochen.

„Es war sowas Banales wie: ‚Cooler Name‘.“

MeinMMO: Hallo ihr beiden! Verratet unseren Lesern kurz, wer ihr seid und was ihr so macht.

Cloudakera: Hallo ich bin Cloudakera! Ich bin 33 Jahre alt und komme ursprünglich aus Hamburg. Ich bin gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen und bin auch heute noch beruflich im Büro tätig. Ich bin seit meiner Kindheit leidenschaftlicher Gamer. SNES und Super Mario World hat alles ins Rollen gebracht. Man glaubt es kaum, aber ich habe jahrelang Fußball gespielt und bin auch jetzt noch regelmäßig beim Sport. Ein gesundes Aussehen ist mir sehr wichtig.

Aimedis: Huhu, ich bin Aimedis und bin 29 Jahre alt. Ich lebe am wunderschönen Bodensee und habe dort auch Wirtschaftswissenschaften studiert. Mittlerweile bin ich im Familienbetrieb tätig. Ich bin eine leidenschaftliche Leseratte und großer Harry-Potter-Fan – meiner Namensgebung in WoW habe ich ja zu verdanken, dass Cloudakera mich überhaupt angeschrieben hat (lacht).

MeinMMO: Wie seid ihr jeweils zu WoW gekommen?

Cloudakera: Ich habe damals in „Wrath of the Lich King“ angefangen (Blutelf-Paladin) auf einem Privatserver und habe das Addon geliebt. Habe dann aber zu Cataclysm auf die offiziellen Server gewechselt und mal die Allianz-Seite mit meinem Worgen-Krieger erkundet.

Aimedis: Meine Schwester hat früher WoW Classic mit ihrem Freund gespielt und ich war damals so fasziniert davon, dass ich mir auch einen Charakter erstellen durfte. Irgendwann habe ich dann so oft an ihrem PC gezockt, dass ich mir dann meinen eigenen Account erstellt habe. Ich spiele also schon seit Classic und habe kein Addon verpasst.

Die Fans von FFXIV und Pokémon können sogar im echten Leben eine Hochzeit im Stil ihrer Lieblingsspiele veranstalten.

MeinMMO: Wie habt ihr euch kennengelernt?

Cloudakera: Es hat sich im Jahr 2012 zugetragen. Ich habe gerade in World of Warcraft in Sturmwind auf den Dächern, mit meinem Worgen-Krieger, balanciert und etwas den Gildenchat beobachtet. Ich war relativ neu in der Gilde und da ich recht schüchtern bin, schreibe ich nie etwas in den Gildenchat oder whispere fremde Spieler an.

Doch dann habe ich den Spielernamen Hedwig in unserem Gildenchat entdeckt. Da ich selber ein riesigen Harry Potter Fan bin, habe ich kurzerhand die Person angeschrieben. Es war sowas Banales wie: „Cooler Name“.

Hedwig (Gnom Schurkin) hat mir auch nett geantwortet und dann haben wir stundenlang weiter geschrieben. Als es zum Abschied kam, wurden noch kurz die Freundschaftsanfragen bestätigt und man war offline.

Hedwig ist der Name der Schnee-Eule aus Harry Potter, die direkt im ersten Buch (Stein der Weisen) eingeführt wird. Hagrid schenkte sie Harry zu seinem 11 Geburtstag. Sie bringt Harry seine Post und ist außerdem seine treue Begleiterin und Freundin.

Am nächsten Morgen gleich wieder eingeloggt und diesmal wurde ich direkt von der Person angeschrieben. Wieder stundenlang geschrieben und dann zum Abschied Handynummern ausgetauscht.

Über WhatsApp erfahren, dass wir nicht weiter voneinander weg wohnen konnten. Ich im Norden Deutschlands und Sie im Süden (etwa 800 Km).

MeinMMO: Wie sah euer üblicher gemeinsamer Tag in WoW aus?

Gemeinsame Antwort: Wir haben zusammen Dailies gemacht, und durch Dungeons und LFR Ausrüstung gefarmt. Natürlich immer gemeinsam im TS oder Discord. Mittlerweile sind wir so gut aufeinander eingespielt, dass wir uns beim gemeinsamen Twink-Leveln ohne Worte verstehen.

„Das größte Problem war natürlich die Entfernung“

MeinMMO: Wie lange hat es gedauert, bis ihr beschlossen habt, euch zum ersten Mal im Real Life zu treffen?

Gemeinsame Antwort: Kennengelernt haben wir uns ingame im Sommer 2012 und das erste richtige Treffen fand im Sommer 2014 in Berlin statt. Es hatte sich ergeben, dass wir beide zu dieser Zeit in Berlin waren. Ich, Cloudakera, war zu dem Zeitpunkt jobmäßig dort und meine Frau war dort übers Wochenende im Urlaub.

MeinMMO: Was waren die größten Schwierigkeiten, die ihr in der Beziehung überwinden musstet?

Gemeinsame Antwort: Das größte Problem war natürlich die Entfernung und auch der Gedanke, wohin das führen soll und wie (bzw. vorallem wo) eine gemeinsame Zukunft aussehen könnte. Wir hatten schließlich beide unsere Leben und unsere Familien an komplett verschiedenen Orten.

MeinMMO: Welche Tipps habt ihr an Gaming-Paare in Fernbeziehungen oder solchen, die sich in Online-Games getroffen haben?

Gemeinsame Antwort: Wagt den Sprung, trefft euch und geht auch mal Risiken ein! Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber wir sind überglücklich, dass wir das Risiko eingegangen sind und hätten es nicht besser treffen können.

MeinMMO: Gibt es noch etwas, das ihr unseren Lesern am Ende mitteilen möchtet?

Seid nett zueinander! Versucht auch mal die Spieler Fehler machen zu lassen. Gerade neue oder unerfahrene Spieler werden oft gemobbt oder aus Gruppen geschmissen. Diese Null-Fehler-Toleranz in MMORPGs wird immer schlimmer und versaut einem so manches Spiel. Wir spielen ja schließlich alle aus einem Grund: um Spaß zu haben! Sagt auch mal etwas Nettes und wer weiß, vielleicht trefft ihr euren Seelenverwandten.

Wir bedanken uns herzlich bei Aimedis und Cloudakera für das Gespräch und wünschen den beiden noch alles Gute in ihrer Ehe.

Kennt ihr auch Ehepaare, die sich in MMORPGs oder Online-Games kennengelernt haben? Oder ist es euch sogar selbst passiert? Erzählt uns eure Geschichten in den Kommentaren.

Final Fantasy XIV zeigt: So krass sieht eine MMORPG-Hochzeit in echt aus